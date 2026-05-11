«Золоті хіти» Юрія Рибчинського виконав хор Верьовки, поет плакав. Як це було (фото, відео)

Юлія Відміцька
На сцені Палацу «Україна» голосом хору імені Григорія Верьовки залунали найвідоміші пісні Юрія Рибчинського
22 травня Юрій Рибчинський відзначатиме 81-й День народження

10 травня у Національному палаці мистецтв «Україна» відбувся великий концерт «Легенди України. Золоті хіти». Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки виконав на головній сцені країни славетні хіти Юрія Рибчинського. Також у шоу взяли участь оркестр та балет. Ця подія завершує ювілейний рік народного артиста, поета-пісняра Юрія Рибчинського. Нагадаємо, у 2025-му маестро відзначив 80-річчя. Тоді його вшанували у Палаці «Україна» великим концертом за участю молодих та знаних зірок. Нині ж формат концерту був геть іншим. Про це розповідає кореспондент «Главкому», який був присутній на заході.

Славетний хор Верьовки, а це близько ста виконавців на одній сцені, майже дві години виконував найвідоміші хіти Рибчинського, написані у співавторстві з багатьма композиторами. Серед них – Ігор Поклад, Олександр Злотник, Едуард Ханок, Микола Мозговий та інші.

Відомі слухачам естрадні суперхіти отримали несподівану хорову версію. У фіналі концерту Юрій Рибчинський піднявся на сцену, висловив вдячність за неймовірний вечір, особливо подякував Ігорю Куриліву, художньому керівнику хору Верьовки, зробив компліменти голосистим і вродливим вокалісткам і окремо висловився про одну зі своїх пісень – «Ой летіли дикі гуси».

Ця композиція була написана в 1969 році, її найвідомішими виконавицями були Ніна Матвієнко та Руслана, яка перемогла з нею на «Славянському базарі».

Хор імені Григорія Верьовки виконав видатні пісні Юрія Рибчинського
фото: glavcom.ua
Юрій Рибчинській на сцені Палацу «Україна» з хором імені Григорія Верьовки
фото: glavcom.ua

Поет розказав, що слухав виконання своїх «Гусей» в залі Палацу зі сльозами на очах. Також митець пригадав свого незабутнього колегу композитора Ігоря Поклада, який створив музику для цієї пісні. «Я декілька разів плакав, коли слухав «Дикі гуси». Згадав, скільки мені було років. І мені, й Покладу нам було по 22 роки», – розповів Юрій Рибчинський.

Дружина ювіляра Олександра Рибчинська спостерігала за дійством з директорського балкона Палацу «Україна». Взимку жінка перенесла інсульт
фото: glavcom.ua

Завершилося дійство виконанням гімну України, який заспівали хор та глядачі.

Нагадаємо, 24 травня 2025 року у Палаці «Україна» відбувся грандіозний концерт, присвячений 80-річчю Юрія Рибчинського. Тоді організатори концерту, а це власне сам Палац «Україна» та його керівник Сергій Перман, зробили ставку на формат триб’юту. Пісні на вірші поета виконували молоді артисти, які запропонували своє бачення відомих композицій, а також кілька грандів – Ірина Білик, Олександр Пономарьов та Наталя Могилевська. Проте в концерті практично не було співаків, які виконували пісні Рибчинського багато років.

