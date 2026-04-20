Центр протидії корупції виявив зв’язки стрільця в Києві з військовими РФ: деталі

Супермаркет у Києві, який був захоплений терористом
фото: Інна Виговська / hromadske

Підозрюваний мав родинні зв’язки з РФ і публікував антиукраїнські дописи в мережі

Підозрюваний у стрілянині в Києві Дмитро Васильченков має родинні зв’язки з Росією, а його публічна активність містила антиукраїнські заяви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Згідно з оприлюдненими даними, батько підозрюваного – громадянин РФ Василь Васильченков – є полковником у відставці. Його останнім місцем роботи називають Рязанське командне училище ВДВ, де він очолював наукову школу та був професором кафедри автомобільної техніки.

Центр протидії корупції виявив зв’язки стрільця в Києві з військовими РФ: деталі фото 1
фото: Центр протидії корупції

У ЦПК звернули увагу, що електронні пошти Васильченкова-молодшого містять абревіатуру «ВДВ». Крім того, він використовував відповідну символіку у соціальних мережах, зокрема в акаунті Facebook під назвою «Бахмут В.Д.В.».

Як встановило Телебачення Торонто, підозрюваний публікував дописи антиукраїнського та антисемітського характеру, а також заперечував легітимність України, використовуючи формулювання «так звана Україна».

У Центрі протидії корупції заявили, що ці факти могли б стати підставою для уваги з боку правоохоронних органів ще до трагедії. Також зазначається, що у 2025 році поліція здійснила перереєстрацію зброї на ім’я Васильченкова. На цьому тлі в ЦПК розкритикували пріоритети роботи силових структур, вказавши на значні ресурси, спрямовані на інші напрямки.

Наразі обставини стрілянини в Києві, внаслідок якої є загиблі та поранені, встановлюються. Правоохоронні органи продовжують розслідування.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. 

Раніше генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

