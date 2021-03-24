Стало відомо, як працюватиме Бесарабський ринок під час карантину

Торговий зал буде відкрито, а заклади харчування працюватимуть тільки на виніс

Під час дії у Києві обмежень «червоної» карантинної зони, ринок на Бесарабській площі продовжить свою роботу з рядом обмежень.

Адміністрація КП «Бесарабський ринок» повідомляє, що торговий зал ринку продовжуватиме роботу у звичному режимі, але кафе та ресторани, які розташовані у його приміщені, працюватимуть лише на виніс або доставку.

Нагадаємо, що з 23 березня Київ офіційно перебуває у «червоній зоні» карантину і це накладає чимало обмежень для торгівлі. Водночас дозволено роботу продуктових ринків та сільськогосподарських ярмарків. Вони мають працювати з дотриманням вимог щодо профілактичних заходів.

При цьому, попри карантинні обмеження, у Києві продовжить курсувати громадський транспорт. При цьому він буде перевірятися на дотримання протиепідемічних вимог. При цьому порушників будуть позбавляти ліцензій на перевезення.

Раніше повідомлялося, що під час карантину працюватиме київський зоопарк. Проте доступ до його закритих павільйонів буде припинено. У звʼязку з цим керівництво закладу вирішило зменшити ціну вхідного квитка.