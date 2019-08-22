Стало відомо, як працюватиме київська підземка у День Незалежності



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Роботу станції «Майдан Незалежності» буде організовано тільки для пересадки з лінії на лінію

Дві центральні станції метро будуть зачинені на час проведення заходів до Дня Незалежності

У суботу, 24 серпня, у зв’язку зі святковими заходами до 28-ї річниці незалежності України у роботу столичного метро внесено зміни. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Так, з ранку і до закінчення заходів буде зачинено на вхід і вихід станції «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» на вулицю Інститутську та Алею Небесної Сотні. У зазначений період роботу станції «Майдан Незалежності» буде організовано тільки для пересадки з лінії на лінію.

Також 24 серпня у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Олімпік» (Донецьк) можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій «Площа Льва Толстого», «Олімпійська», «Палац спорту» після закінчення гри.

У метрополітені зазначили, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Раніше повідомлялося, під час святкування Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці Незалежності України передбачено зміни до організації дорожнього руху у Києві.

На час підготовки та проведення заходів до Дня Державного Прапора України та 28-річниці незалежності України передбачено зміни руху пасажирського транспорту.

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