Станція «Майдан Незалежності» знову працює – вибухівки не знайшли



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Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено

Станція метро «Майдан Незалежності» поновила роботу у звичайному режиму після перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє «КП «Київський метрополітен» у Facebook.

«Станцію »Майдан Незалежності» + пересадку відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено», – йдеться у дописі.

Раніше у київській підземці повідомили, що станцію «Майдан Незалежності» та пересадку на станцію «Площа Льва Толстого» закрито на вхід і вихід через анонімний дзвінок про мінування.