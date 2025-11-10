Розпочався ремонт мосту Метро. Чим цей процес унікальний (фото)

Міст, збудований у 1965 році, має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням, аналогів якої наразі немає у світі

Очікується, що нові конструкції посилять споруду мосту і дозволять безпечно експлуатувати його ще щонайменше 20 років

Під мостом Метро розпочали встановлення підтримуючих арочних конструкцій у їх проєктне положення – це ключовий етап протиаварійних робіт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Протиаварійні роботи на мосту Метро

Зазначається, що такий процес в історії київського мостобудування на сьогодні унікальний, адже споруда, збудована ще у 1965 році, має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням, аналогів якої наразі немає у світі.

На мосту Метро виконують унікальний етап ремонту – встановлюють підтримуючі арочні конструкції фото: «Київавтодор»

У «Київавтодорі» наголошують, що дані протиаварійні заходи – важливий крок до відновлення унікальної інженерної споруди, що служить киянам уже понад пів століття. Розпочали ці заходи в серпні 2024 року. До сьогодні тривав етап із занурення 160 паль у річище Дніпра на глибину близько 30 метрів. Вони слугуватимуть основою для металевих арок. На спеціальному пірсі відбувалося збирання арочних конструкцій, які зараз заводять під міст.

Очікується, що ці конструкції суттєво посилять споруду, збережуть унікальний вигляд мосту і дозволять безпечно експлуатувати його ще щонайменше 20 років. Після протиаварійних заходів розпочнуть реставраційні роботи з пристосуванням.

Наголошується, що усі роботи виконуються без перекриття руху автомобілів і поїздів метро. Судноплавство під мостом також збережено.

Що відомо про міст Метро

Нагадаємо, Міст Метро відкрили в 1965-му, одночасно з новими станціями метро – «Гідропарк», «Лівобережна» й «Дарниця». Кожна споруда в Україні оцінюється і відноситься до одного з пʼяти експлуатаційних станів. Перший стан – справний, а пʼятий – непрацездатний. Пʼятий означає, що необхідно обмежити користування мостом, регулярно обстежувати його й негайно готуватися до реконструкції або ж закривати його.

Будівництво Русанівського метромосту фото: ЦДКФФА України імені Пшеничного

Мостовий перехід, яким зараз проходить червона гілка метрополітену, фактично складається з двох мостів – мосту Метро через Дніпро й Русанівського метромосту через Русанівську протоку, який теж побудували в 1960-х роках. Русанівський метроміст капітально оновили у 2019 році, він належить до четвертого експлуатаційного стану, тобто частково непрацездатний. А ось метроміст через Дніпро вже у пʼятому стані.

«Конструкція мосту за радянських часів була експериментальною, – таких мостів було всього кілька в СРСР. І на сьогодні залишився тільки в Києві. Інші такі мости розібрали», – пояснювали в Департаменті транспортної інфраструктури.

Востаннє обстеження мосту, за даними КМДА, проводили у 2023 році. Було встановлено, що залишковий ресурс мосту вичерпано й він потребує реставрації (з пристосуванням) за окремо розробленим проєктом. Міст Метро є памʼяткою архітектури місцевого значення, тож на ньому можливі лише реставраційні роботи.

До слова, триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з’єднає лівий і правий береги столиці. Проєкт передбачає будівництво ділянки від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна». Лінія включатиме станції «Глибочицька», «Подільська», «Райдужна» та три станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями «Лук’янівська» – «Глибочицька» й «Тараса Шевченка» – «Подільська». Станцію «Райдужна» збудують на лівому березі. У КМДА повідомили, що вже виконано частину підготовчих робіт, після будівництва з’їзду на Поділ розпочнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину.