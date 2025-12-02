Головна Київ Новини
Обіцяв «тотальний захист на весь рід». До суду скеровано справу афериста-«мольфара»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Обіцяв «тотальний захист на весь рід». До суду скеровано справу афериста-«мольфара»
Як з’ясували слідчі, аферист встиг ошукати тринадцятьох громадян
фото: Національна поліція України/Facebook

Мольфар оцінював свої «послуги» від 400 грн до 4,5 тис. грн. Щойно гроші надходили на банківську картку, зловмисник блокував замовника у соціальних мережах

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка, який, видаючи себе за «мольфара» та «цілителя», ошукував громадян через соціальні мережі, пропонуючи їм різноманітні псевдо-ритуали. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва

Слідство встановило, що 28-річний фігурант створив акаунти у популярних соціальних мережах, в яких під виглядом «мольфара» проводив листування із «клієнтами» та надавав «послуги» з нібито зняття «порчі», пошуку безвісти зниклих осіб, а також проводив «ритуали зцілення» від хвороб.

«Вартість таких «послуг» він оцінював від 400 грн до 4,5 тис. грн залежно від «складності» завдання. Щойно гроші надходили на банківську картку, зловмисник припиняв будь-яке спілкування із замовниками та блокував їх у соціальних мережах», – йдеться у повідомленні.

«Мольфар» обіцяв клаєнтам «тотальний захист на все життя на увесь рід»
«Мольфар» обіцяв клаєнтам «тотальний захист на все життя на увесь рід»
фото: Національна поліція України/Facebook

Як з’ясували слідчі, таким чином аферист ошукав тринадцятьох громадян.

Протиправну діяльність фігуранта було викрито у жовтні цього року оперативниками Дніпровського управління поліції спільно з фахівцями управління протидії кіберзлочинам.

Протиправну діяльність псевдо-мольфара було викрито у жовтні цього року
Протиправну діяльність псевдо-мольфара було викрито у жовтні цього року
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство, та скерували обвинувальний акт до суду. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі. 

Раніше «Главком» писав про схему дистанційного «цілительства», яку створили четверо харків’ян. Їхніми жертвами, зокрема, були тяжкохворі та їхні родичі. Групу ділків зібрав безробітний харків’янин. Він залучив двох чоловіків та жінку. Разом вони організували схему дистанційного «цілительства» через популярну телепередачу.

