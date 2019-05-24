Столична влада хоче витратити півмільярда гривень на ремонт парків



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Ремонтні роботи у Куренівському парку Фото: КМДА

Цього року заплановано капітальний ремонт 90 парків

У Києві триває капітальний ремонт у 15 парках та скверах, що будуть відремонтовані за аналогією до парку «Наталка» в Оболонському районі. У парках оновлюють благоустрій – газон, доріжки, будують дитячі та спортивні майданчики, встановлюють освітлення, облаштовують велодоріжки, а також забезпечують засоби відеоспостереження або кнопками екстреного виклику. У Куренівському та Сирецькому парках збудують фонтанні комплекси. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв під час інспекції ремонтних робіт у Куренівському парку 23 травня.

Він зауважив, що загалом протягом нинішнього року запланований капітальний ремонт 90 парків та скверів. На ці потреби місто спрямовує більше 500 млн грн, повідомляє прес-служба КМДА.

«Ми перетворюємо парки на справжні європейські території відпочинку і комфорту. Кожен парк матиме свою особливість – новий фонтан, арт-об’єкт або ігрову зону. У Куренівському парку після реконструкції з’явиться дитяче автомобільне містечко – зі своїми доріжками, магістралями, знаками, світлофорними об’єктами», – зазначив Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, місто застосовує нову ідеологію функціонування зелених зон.

«Це повинні бути сучасні, безпечні, комфортні й, безумовно, красиві місця. Ремонт триває у кожному районі столиці. Уже з кінця травня ми розпочнемо відкривати оновлені парки та сквери, на які запрошуємо киян та гостей столиці», – сказав Пантелеєв.

Нагадаємо, що за останні 4 роки у столиці реконструювали і відремонтували 339 парків та скверів. За 2018 рік оновили 104 парки та сквери.

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