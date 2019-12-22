Минулої ночі будівельники розпочали асфальтувати Шулявський шляхопровід, – Кличко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Укладають асфальтобетон на сучасне гідроізоляційне покриття, що успішно використовують на будівництві мостів та шляхопроводів у країнах Європи

Наступними днями асфальтуватимуть підходи до мосту з боку вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка

Минулої ночі будівельники розпочали асфальтувати Шулявський шляхопровід. Відео з місця робіт мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Минулої ночі на Шулявці кипіла робота. – Будівельники розпочали асфальтувати новий шляхопровід. Гарантію на експлуатацію покриття, що влаштовують на площі близько 5 тисяч квадратних метрів, підрядник дає 10 років. Укладають асфальтобетон на сучасне гідроізоляційне покриття, що успішно використовують на будівництві мостів та шляхопроводів у країнах Європи», – зазначив у дописі до відео мер Києва.

Він повідомив, що наступними днями – 23-26 грудня – асфальтуватимуть підходи до мосту з боку вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка. Після цього відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього.

«Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження. Ми робимо все, щоб запустити рух автомобілів Шулявським шляхопроводом уже в кінці наступного тижня», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко показав, як тривають роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу. Будівельники роблять все, щоб рух мостом відкрити до кінця року.

Нагадаємо, Київ хоче купити цех заводу «Більшовик», що заважає добудові Шулявського мосту. 11 грудня постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами голосувала за проєкт рішення щодо викупу п’ятого цеху Першого київського машинобудівного заводу (колишній завод «Більшовик»), розташованого на проспекті Перемоги 49/2. Знести завод необхідно, щоб розпочати другу чергу будівництва Шулявського шляхопроводу.