Столична влада вирішила боротися з заторами завдяки дорожній розмітці

Коробчасту розмітку влаштовують на регульованих перехрестях, де водії часто порушують проїзд циклу світлофора

На перехрестях вулиць Січових Стрільців і Гоголівської та вулиць Басейної і Еспланадної в Києві з’явилася коробчаста розмітка. Вона позначає проїжджу частину в межах регульованого перехрестя, на яку заборонено в’їзд під час виникнення затору або створення перешкод для руху транспортних засобів і пішоходів. Завдяки новій розмітці рух на цих перехрестях стане більш упорядкованим. Розмітка вводиться новими ДСТУ 2587:2021 «Розмітка дорожня», що вступає в дію з 1 листопада. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

«Коробчасту розмітку влаштовують на регульованих перехрестях, де водії часто порушують проїзд циклу світлофора, виїжджають на завантажене перехрестя і створюють затори. Такий тип розмітки широко використовують в Європі. І наразі вона вже з’явилася в столиці. На сьогодні вже 4 столичних перехрестя мають такий тип розмітки. Найближчим часом коробчаста розмітка з’явиться на ще 4-х перехрестях: вулиці Січових Стрільців з Обсерваторною, Некрасівською та Кудрявським узвозом. А також на перехресті вулиць Басейної і Мечникова та бульваром Лесі Українки», – розповів Густєлєв.

Заступник голови КМДА зазначив, що на минулому тижні вперше в столиці коробчасту розмітку влаштували на перехресті вулиць Солом’янської і Волгоградської та Андрія Головка, а також вулиці Солом’янській і Максима Кривоноса та Генерала Шаповала.

«Також днями реалізували ще одне дієве рішення за допомогою розмітки. На перехресті вул. Круглоуніверситетської та Крутого узвозу влаштували мінікільцеву розв’язку для упорядкування ширини проїжджої частини та заспокоєння руху транспорту. Це перша у столиці подібна розв’язка, виконана виключно дорожньою розміткою до моменту проведення капітального ремонту або реконструкції. Уже сьогодні видно, що завдяки стримуванню транспортного потоку з вул. Круглоуніверситетської та Крутого узвозу, а також направлення його в одну смугу, вдалося зменшити затримки на пріоритетному напрямку – вул. Басейній у бік вул. Хрещатик», – сказав Густєлєв.

Як повідомлялося, в Києві буде запроваджено інтелектуальну транспортну систему (ІТС) для управління трафіком, яка дасть змогу заощадити до 30% часу учасникам дорожнього руху