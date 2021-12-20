Ляшко назвав дві області, які не виконують умови виходу з «червоної» зони

23 регіони вже виведені із «червоного» рівня або будуть виведені найближчими днями

Ще шість областей можуть покинути «червону» зону

Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив на брифінгу 20 грудня, що тільки дві області в Україні не виконують вимоги для виходу з «червоної» зони.

За його словами, наразі в Україні епідситуація значно краща, ніж в європейських країнах.

«Станом на зараз, лише два із 25 регіонів України не виконують умови виходу із «червоного» рівня епіднебезпеки. Це Волинська та Запорізька області. Решта 23 регіони або вже виведені із «червоного» рівня або будуть виведені найближчими днями рішенням комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій», – заявив Ляшко.

Як відомо, станом на 20 грудня в «червоній» зоні перебувають такі області:

Волинська

Житомирська

Запорізька

Київська

Миколаївська

Сумська

Черкаська

Чернігівська

Нагадаємо, вУкраїні зафіксували новий штам коронавірусу «Омікрон», у з’язку з чим глава МОЗ Віктор Ляшко дав п'ять рекомендацій для населення.

Нагадаємо, головний інфекціоніст США розповів, хто легше перенесе «Омікрон». Також ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.