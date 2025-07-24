Консервація огірків у розпалі. В Україні дефіцит солі, де купити

Остання партія «Артемсолі» надійшла у продаж у лютому 2023 року

Після втрати Україною контролю над «Артемсіллю» у Соледарі, яка до повномасштабного вторгнення забезпечувала близько 90% внутрішнього ринку, українські споживачі зіткнулися з дефіцитом солі, особливо кам'яної солі помелу №1, ідеальної для консервації. В розпал сезону закруток, знайти якісну сіль стало справжнім викликом. Про це повідомляє «Главком»

Турецька сіль: чи варто використовувати для консервації?

Здебільшого на полицях столмчних супермаркетів нині представлена сіль з Туреччини. Проте експерти застерігають від її використання для консервації. Зокрема, біохімік Ольга Гуренко пояснює, що турецька сіль часто містить добавку фероціанід калію (Е536), яка є антизлежувачем. Ця добавка негативно впливає на процес консервації: огірки втрачають хрумкість, капуста не кваситься належним чином, а загалом консервація може бродити, що призводить до здуття кришок.

Такої ж думки про сіль і сертифікована нутриціологиня Ірина Каленська. За її словами, вся Україна зараз обговорює питання солі, тому що, як виявилось, у нас солі української майже немає.

«Здебільшого вона турецька. У неї додають фераціоніт калію, консервація пропадає. Мені люди пишуть, що по 70 банок огірків викинули. Капуста не кваситься. Усе перетворюється у слиз. Люди думають, що це вони не такі господині або не в ту фазу місяця зробили консервацію. Ні, це так діє фераціоніт калію», – пояснила жінка у своєму TikTok

Чим солити без «Артемсолі»

Незважаючи на дефіцит, українську сіль ще можна знайти в деяких торговельних мережах за досить доступними цінами. Зокрема, мережа супермаркетів Auchan пропонує для консервації використовувати сіль бренду «Щедрі брати». У пропозиції зазначається, що ця сіль виготовлена в Україні та підзодить для приготування заготовок на зиму.

Сіль на сайті мережі супермаркетів Auchan скриншот

У мережі «Сільпо» вибір солі значно багатший. Зокрема, на полицях є кам'яна сіль українського виробництва за ціною 13,19 та 15,99 грн за кіло. Сіль харчова помелу №1 українського виробництва коштує 14,39 грн за кіло. Також за ціною 47.99 грн зі кіло можна придбати сіль кам'яну Sol Klodawska польського виробника. Як зазначається на упаковці, польська сіль також годиться для заготовок на зиму.

Кам'яна сіль у мережі «Сільпо» скриншот

Кам'яна сіль у мережі «Сільпо» скриншот з сайту мережі супермаркетів «Сільпо»

Кам'яна сіль у мережі «Сільпо» скриншот з сайту мережі супермаркетів «Сільпо»

Sol Klodawska у «Сільпо» скриншот

У мережі супермаркетів «АТБ» кам’яна кухонна мелена сіль першого ґатуноку коштує 12,90 грн за кіло.

Кам'яна сіль у мережі «АТБ» скриншот

У супермаркетах Metro кіло української кам'яної солі коштує 12,90 грн.

Кам'яна сіль у мережі Metro скриншот з сайту мережі супермаркетів Metro

У мережі супермаркетів«Варус» сіль кухонна кам'яна мелена першого сорту продається за ціною 12,90 грн за кілограм. На сайті зазначається, що вона вироблена в Україні і підхрдить для соління, маринування, консервації овочів і грибів.

Сіль на сайті мережі супермаркетів «Варус» скриншот

Варто зазначити, що у жодній пропозиції не вказано, де саме було видобуто сіль.

Додамо, що на трилітрову банку огірків йде від 50 до 100 грамів солі в залежності від обраного рецепта та смакових вподобань родини. Отже, кілограма солі вистачить на 10-20 банок огірків.

Відновлення видобутку солі в Україні

Хороші новини надходять з Івано-Франківської області, де планується відновити видобуток солі на Долинському родовищі – одному з найстаріших в Україні. Міський голова Долинської територіальної громади Іван Дирів поділився оптимістичними прогнозами.

Пачка долинської солі 70-х років минулого століття фото: Іван Дирів/Facebook

«Долинська сіль – буде! Невдовзі на Долинському родовищі відновиться видобуток солі. Наше родовище солі є одним із найстаріших в Україні – тут видобували сіль ще з десятого століття. Нарешті, після десятиліть занепаду, є надія на повернення колишньої слави Долинській солі,» – зазначив він.

Посадовець наголосив, що до розробки проєктного рішення для майбутнього солевиварювального заводу залучені фахівці Державного науково-дослідного і проєктного інституту основної хімії «НІОХІМ». Спецдозвіл на видобуток кам'яної солі (галіту) ще у 2023 році виграло харківське ТОВ «Планета комфорт».

Це дає надію на відновлення власного виробництва солі та зменшення залежності від імпорту в майбутньому.

Нагадаємо, що найбільше в Європі підприємство з солевидобутку ДП «Артемсіль» через бойові дії зупинило роботу у квітні 2022 року. Запас готової продукції вивезли того ж місяця.

Улітку 2022 року пачка «Артемсолі» зникла з полиць великих продуктових мереж. Усе тому, що окупанти вщент знищили підприємство, а цехи та обладнання згоріли.