У київському метро з’явилися туристичні сидіння

Для того, щоб скористатися сидіннями, необхідно звернутися до працівника станції

Скористатися сидіннями можна на шести станціях

У рамках пілотного проєкту команда VISIT Ukraine передала 1000 туристичних сидінь для пасажирів станцій Київського метрополітену. Про це комунальне підприємство інформує у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Головна мета – це забезпечення людей більш комфортними умовами перебуванням на станціях підземки під час повітряної тривоги.

Наразі туристичні сидіння є на станціях: «Золоті ворота», «Дружби народів», «Печерська», «Площа Льва Толстого», «Театральна», «Політехнічний інститут».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для того, щоб скористатися ними, необхідно звернутися до працівника станції, який на час повітряної тривоги перебуває на платформі. «Закликаємо не забувати повертати сидіння, адже ними можуть скористатися й інші люди», – повідомляють у метрополітені.

Пасажирам також нагадали, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово. Прохід на станцію в комендантську годину (з 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги такий:

при вході в метрополітен як укриття обов’язково необхідно мати документ-посвідчення особи;

прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей;

уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зранку 1 січня було змінено рух поїздів «червоною» лінією метрополітену. На коліях відкритої ділянки «червоної» лінії метро було виявлено сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. На місці працювала вибухотехнічна служба.