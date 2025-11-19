Через ремонт на Братиславській змінено маршрути двох тролейбусів

Також від вул. Милославської до ст. м. «Лісова» за маршрутом тролейбусів № 37 організовано тимчасовий автобусний маршрут

20 листопада столичні тролейбуси №№ 37, 37-А курсуватимуть зі змінами через дорожні роботи на вул. Братиславській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зокрема, орієнтовно з 9:30 до 16:30 тролейбуси курсуватимуть:

№ 37 від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця» – вул. Радунська (від вул. Милославської) – вул. Рональда Рейгана – просп. Червоної Калини – просп. Воскресенський – просп. Георгія Нарбута – вул. Андрія Малишка – ст. м. «Дарниця»; у зворотному напрямку – просп. Броварський – просп. Георгія Нарбута – просп. Воскресенський – просп. Червоної Калини – вул. Олександри Екстер – вул. Лісківська – вул. Радунська до вул. Милославської;

Тимчасова схема тролейбусного маршруту №37 інфографіка: «Київпастранс»

№ 37-А – від вул. Миколи Закревського (Поліклініка) до вул. Милославської – вул. Олександри Екстер – вул. Миколи Закревського – вул. Костянтина Данькевича – просп. Червоної Калини – вул. Олександри Екстер – вул. Лісківська – вул. Радунська до вул. Милославської; у зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Олександри Екстер до вул. Миколи Закревського (Поліклініка). Для зручності пасажирів на інформаційному табло тролейбуса буде вказано 37-АК.

Схема тимчасового тролейбусного маршруту №37АК інфоргафіка: «Київпастранс»

Також для перевезення пасажирів з 9:00 до 16:30 від вул. Милославської до ст. м. «Лісова» за маршрутом тролейбусів № 37 організують тимчасовий автобусний маршрут № 37-ТР.

Схема тимчасового автобусного маршруту №37 інфографіка: «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги обмежуватимуть рух Південним мостом з правого на лівий берег. Це стосуватиметься як приватних авто, так і громадського транспорту. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста. У зв’язку з цим, за інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, під час повітряної тривоги та в разі, коли патрульна поліція запроваджує тимчасову заборону руху транспорту Південним мостом із правого берега Дніпра на лівий, автобуси № 22 та № 91 курсуватимуть за зміненими схемами. Києва.