Росіяни вчетверте пошкодили житловий комплекс на Глибочицькій (фото)

Житловий комплекс «Львівський квартал» неодноразово потрапляв під обстріл російських окупантів

Внаслідок масованої комбінованої ракетно-дронової атаки, що накрила Київ у ніч проти 14 листопада, вкотре постраждав житловий комплекс «Львівський квартал», розташований на вулиці Глибочицькій. Про це повідомляє «Главком».

Нічний обстріл Києва став одним із найпотужніших за останні місяці, спричинивши масштабні руйнування.

«Одна з численних локацій серед пошкоджених житлових будинків у Києві – картина руйнування, яку столиця не бачила вже дуже давно. Масований обстріл, що накрив місто цієї ночі, став одним із найпотужніших за останні місяці. Вибухи лунали один за одним...», – написав у мережі фотограф Олександр Гусєв, опублікувавши кадри наслідків нічної атаки у «Львівському кварталі».

У ніч проти 14 листопада вкотре постраждав житловий комплекс «Львівський квартал» фото: Олександр Гусєв/Facebook

Житловий комплекс на вулиці Глибочицькій, 13 вже не вперше стає мішенню російських ударів.

Зокрема, 28 квітня 2022 року внаслідок влучання ракети тут загинула журналістка «Радіо Свобода» Віра Гирич. Тоді постраждала сьома секція житлового комплексу.

За два місяці, 26 червня, сталося влучання в сусідню секцію, були частково зруйновані три верхні поверхи будинку, п’ятеро мешканців отримали поранення, одна людина загинула. Після двох влучань у будівлях були повністю зруйновані 27 квартир, ще майже 140 підлягали відновленню.

Житловий комплекс «Львівський квартал» після двох обстрілів у 2022 році фото з відкритих джерел

Розпорядження включити будинок до програми першочергової відбудови з’явилося лише в серпні, а роботи з відновлення стартували в грудні 2022 року. Узимку сьомий, восьмий і дев’ятий поверхи третьої секції частково демонтували, замість ушкоджених конструкцій було зведено нові.

На початку серпня 2023 року житловий комплекс було повністю відновлено. Монолітний залізобетонний каркас оновили повністю, а зовнішні та внутрішні стіни влаштували з керамічних блоків. Також замінили кабіни ліфта, змонтували нові металеві конструкції даху, відновили внутрішні інженерні мережі.

Пошкоджені російськими обстрілами два сусідніх будинки на вулиці Глибочицькій. 3 серпня 2023 року фото: КМДА

У ніч проти 21 липня 2025 року «Главком» повідомляв про чергове влучання. Тоді сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку. Загальна площа пожежі сягнула 150 кв. м. Речник ДСНС Києва Павло Петров зазначав, що вогонь спалахнув на першому поверсі, поширившись вище. Одну людину тоді врятували, ще одному постраждалому надали допомогу на місці.

У ніч на 21 липня 2025 року росіяни вдарили по житловому комплексу «Львівський квартал» у Шевченківському районі Києва фото: ДСНС України/Facebook

Інформація про постраждалих та детальний масштаб руйнувань унаслідок сьогоднішньої атаки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.