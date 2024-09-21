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У Казахстані 400 ув'язнених влаштували бунт у колонії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Казахстані 400 ув'язнених влаштували бунт у колонії
Бунт засуджені влаштували у колонії Туркестанської області
фото: Informburo.kz

Загалом у колонії покарання відбувають понад 700 осіб

Сьогодні, 21 вересня, у Туркестанській області Казахстану ув'язнені колонії № 55 під час планового обшуку збунтувалися та влаштували підпал. Про це повідомляє Orda.

Видання пише, що співробітники департаменту кримінально-виправної системи влаштували перевірку на наркотики. У результаті кілька людей помістили до карцеру.

«Це викликало невдоволення засуджених, що виявилося в масовій непокорі (можливо, перевіряльники вжили жорстких заходів)», – повідомили джерела виданню.

Зазначається, що у бунті брало участь близько 400 ув'язнених, які підпалили електричний трансформатор. Загалом у колонії покарання відбувають понад 700 осіб.

Згодом пресслужба Комітету головно-виконавчої системи МВС РК підтвердила цю інформацію. У відомстві відзначили, що ситуацію вдалося стабілізувати. Двоє військовослужбовців отримали незначні тілесні пошкодження, їм виявилися медична допомога.

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Теги: МВС Казахстан колонія засуджені в'язниця

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