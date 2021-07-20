Столичний суд запроторив до тюрми домашнього тирана

Чоловік вчиняв домашнє насильство

Оболонська окружна прокуратура Києва підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 34-річного киянина, який систематично скоював психологічне та фізичне насильство у сім’ї (ст. 126-1 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Чоловік умисно систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою дружину, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою. Всі ці події відбувалися в однокімнатній квартирі у присутності малолітніх дітей.

Крім того, чоловіка вже неодноразово притягували до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Проте, звільнившись з місць позбавлення волі, маючи незняту та непогашену судимість, чоловік не зробив належних для себе висновків і повторно скоїв злочин.

За результатами судового розгляду, Оболонським районним судом Києва зловмисника засуджено до 6 місяців арешту.

Як повідомлялося, в Києві буде створено Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

За шість місяців 2021 року у Києві зафіксовано 10 904 звернення стосовно домашнього та гендерно зумовленого насильства.

Якщо ви постраждали від домашнього насильства, можете скористатися муніципальною гарячою лінією «Телефон довіри» за телефонами: 15-00 зі стаціонарного або 044-272-15-00 з мобільного. Також можна звернутися особисто до Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству (вул. Іллєнка, 20). Працівники центру нададуть усю необхідну інформацію та допомогу. Також, якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся до поліції за телефоном: 102.



