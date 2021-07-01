До 15 діб у СІЗО: Рада посилила покарання за домашнє насильство

В Україні буде посилена відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за статевою ознакою

Закон про посилення відповідальності за домашнє насильство підтримали 336 народних депутатів

Верховна Рада посилила відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за статевою ознакою. Відповідний закон 1 липня підтримали 336 народних депутатів.

Документ передбачає, що вчинення насильства в результаті чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, передбачається накладення штрафу від 170-340 грн, або 30-40 годин громадських робіт, чи арешт до 10 діб.

Ті самі дії, вчинені особою, яка протягом року вже мала адміністративне стягнення, передбачають штраф 340-680 грн, або 40-60 годин громадських робіт, чи адмінарешт до 15 діб.

До слова, протягом чотирьох місяців цього року в Києві зафіксовано 7459 звернень стосовно домашнього насильства.

Також місто Київ розпочало створення нового притулку для жінок, які постраждали від домашнього насильства.

На території державної резиденції «Конча-Заспа» планують влаштувати пілотний Центр дитячого правосуддя щодо розслідування справ про сексуальне насильство над дітьми.

У грудні 2020 року притулок для жінок, що стали жертвами домашнього насильства, почав працювати у Білій Церкві.