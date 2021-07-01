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    До 15 діб у СІЗО: Рада посилила покарання за домашнє насильство

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    В Україні буде посилена відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за статевою ознакою - До 15 діб у СІЗО: Рада посилила покарання за домашнє насильство

    В Україні буде посилена відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за статевою ознакою

    Фото: Ua.news

    Закон про посилення відповідальності за домашнє насильство підтримали 336 народних депутатів

    Верховна Рада посилила відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за статевою ознакою. Відповідний закон 1 липня підтримали 336 народних депутатів.

    Документ передбачає, що вчинення насильства в результаті чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, передбачається накладення штрафу від 170-340 грн, або 30-40 годин громадських робіт, чи арешт до 10 діб.

    Ті самі дії, вчинені особою, яка протягом року вже мала адміністративне стягнення, передбачають штраф 340-680 грн, або 40-60 годин громадських робіт, чи адмінарешт до 15 діб.

    До слова, протягом чотирьох місяців цього року в Києві зафіксовано 7459 звернень стосовно домашнього насильства.

    Також місто Київ розпочало створення нового притулку для жінок, які постраждали від домашнього насильства.

    На території державної резиденції «Конча-Заспа» планують влаштувати пілотний Центр дитячого правосуддя щодо розслідування справ про сексуальне насильство над дітьми.

    У грудні 2020 року притулок для жінок, що стали жертвами домашнього насильства, почав працювати у Білій Церкві.

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    Теги: Верховна Рада кримінал СІЗО закон штраф домашнє насильство правосуддя
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    До 15 діб у СІЗО: Рада посилила покарання за домашнє насильство