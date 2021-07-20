Столицю знову накрила гроза: дорожники готуються до підтоплень

На вулицях Києва чергують 13 бригад гідрослужб

У Києві знову гроза. Дощ линув у більшості районів столиці. Сьогодні негода без шквального вітру.

Підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» вже готуються усувати наслідки негоди. Як повідомляє пресслужба корпорації, напоготові 13 бригад гідрослужб та 37 бригад із ручного прибирання «Київавтодору» – загалом 315 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств.

До роботи задіяна спеціальна техніка – гідромонітори, мулососи, мотопомпи.

Техніка гідротехнічних служб комунальних підприємств, підпорядкованих КК «Київавтодор», чергує на місцях можливих підтоплень.

Поки що підтоплень вулично-дорожньої мережі немає.

«У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19», – закликають автодорівці.

Нагадаємо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

У Києві під час потужної зливи 19 липня повалено та пошкоджено близько 380 дерев.