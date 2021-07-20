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    Столицю знову накрила гроза: дорожники готуються до підтоплень

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    На місцях можливих підтоплень чергує спецтехніка - Столицю знову накрила гроза: дорожники готуються до підтоплень
    На місцях можливих підтоплень чергує спецтехніка
    Фото: Київавтодор

    На вулицях Києва чергують 13 бригад гідрослужб

    У Києві знову гроза. Дощ линув у більшості районів столиці. Сьогодні негода без шквального вітру.

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    Столицю знову накрила гроза: дорожники готуються до підтоплень
    Столицю знову накрила гроза: дорожники готуються до підтоплень
    Столицю знову накрила гроза: дорожники готуються до підтоплень
    Фото: glavcom.ua

    Підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» вже готуються усувати наслідки негоди. Як повідомляє пресслужба корпорації, напоготові 13 бригад гідрослужб та 37 бригад із ручного прибирання «Київавтодору» – загалом 315 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств.

    До роботи задіяна спеціальна техніка – гідромонітори, мулососи, мотопомпи.

    Техніка гідротехнічних служб комунальних підприємств, підпорядкованих КК «Київавтодор», чергує на місцях можливих підтоплень.

    Поки що підтоплень вулично-дорожньої мережі немає.

    «У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19», – закликають автодорівці.

    Нагадаємо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

    За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

    У Києві під час потужної зливи 19 липня повалено та пошкоджено близько 380 дерев.

    Теги: Київ Київавтодор негода дощ
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    Столицю знову накрила гроза: дорожники готуються до підтоплень