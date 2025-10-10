Головна Світ Соціум
Росіяни активно скуповують житло в Європі: попит зріс до довоєнного рівня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росіяни активно скуповують житло в Європі: попит зріс до довоєнного рівня
Найбільш популярними країнами для покупки житла серед росіян стали Кіпр, Франція, Іспанія, Словенія та Португалія
Серед росіян зростає інтерес до купівлі житла з метою отримання дозволу на проживання

За дев’ять місяців 2025 року 41% усіх угод із закордонною нерухомістю, укладених громадянами Росії, припав на країни Європи. Для порівняння, торік цей показник становив лише 30%, свідчать дані агентства Intermark Global, передає «Главком».

Аналітики зазначають, що серед росіян зростає інтерес до купівлі житла з метою отримання дозволу на проживання. Цього року понад половину угод (54%) було укладено саме з такою метою.

Найбільш популярними напрямками стали Кіпр (6% усіх угод проти 4% минулого року), Франція, Іспанія, Словенія та Португалія. При цьому покупців цікавить не стільки прибутковість інвестицій, скільки можливість отримати імміграційний статус у країнах ЄС без вимоги постійного проживання.

Регіони Південно-Східної Азії – Таїланд і Індонезія, які торік були найпопулярнішими, тепер посідають друге місце з часткою у 32%. Їхня привабливість зберігається завдяки високій рентабельності інвестицій.

На третьому місці – Близький Схід (17% угод), насамперед ОАЕ та Оман. Туреччина, яка минулого року очолювала рейтинг за кількістю російських покупців, тепер займає четверту позицію з часткою у 6%.

Загалом попит на закордонну нерухомість повернувся до довоєнного рівня, знизившись на 35% після рекордного зростання останніх трьох років, зазначають в Intermark Global.

Попри санкційні обмеження, росіяни й надалі можуть купувати житло за кордоном, зазначають рієлтори. Основна умова – щоб кошти, якими здійснюється покупка, не мали прямого зв’язку з Росією.

Нагадаємо, 7 жовтня у Києві відбулась ЛУН Conference 2025, де експерти, девелопери, рієлтори та інвестори в нерухомість обговорювали ринок житла станом на сьогодні та чого очікувати найближчими роками. Зійшлися на думці, що ціна за один квадратний метр з 2026 року суттєво дорожчатиме, через подорожчання цін на будівельні матеріали й енергоносії, дефіцит робочої сили, підвищення собівартості будівництва.

З початку війни собівартість будівництва житла зросла майже удвічі. А на кожні п’ять об’єктів зданих в експлуатацію припадає лише один новий старт будівництва.

До слова, з квітня по червень вартість житла в країнах ЄС знову зросла. Найбільший стрибок цін спостерігався у Португалії та Болгарії. 

Номінально ціни зросли у всіх державах Євросоюзу, крім Фінляндії, а з поправкою на інфляцію – у 21 із 26 країн. Статистичні дані свідчать про те, що багато європейців, як і раніше, мають труднощі з пошуком житла. Йдеться як про нестачу вільного житла для покупки чи оренди, так і про високі ціни.

