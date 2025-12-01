Головна Київ Новини
Київ: графіки відключення світла 2 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Київ: графіки відключення світла 2 грудня 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла у Києві 2 грудня

Завтра, 2 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 2 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00;
  • 1.2 черга – без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 2.1 черга – без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 2.2 черга – без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 3.1 черга – без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:30;
  • 3.2 черга – без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:30;
  • 4.1 черга – без світла з 10:30 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;
  • 4.2 черга – без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;
  • 5.1 черга – без світла з 12:30 до 16:30;
  • 5.2 черга – без світла з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 12:30 до 16:30.
Київ: графіки відключення світла 2 грудня 2025 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 2 грудня 2025 року фото 2

Нагадаємо, завтра, 2 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Теги: відключення відключення світла Київ ДТЕК електроенергія

За остаточними даними, унаслідок нічної атаки в Києві двоє людей загинуло, 38 постраждали, серед них – одна дитина
У Києві рятувальники завершили аварійні роботи після російської атаки та назвали число загиблих і поранених
29 листопада, 19:39
Дорожники проводитимуть ремонт на ділянці вулиці – від Новокостянтинівського шляхопроводу до вул. Кирилівської
Рух вулицею Олени Теліги 29 листопада буде частково обмежено (схема)
28 листопада, 14:21
У трьох регіонах України 26 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
У трьох регіонах України 26 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
26 листопада, 10:28
Наслідки ударів по Києву
Масована атака на Україну, заяви США, вибухи у Росії: головне за ніч
25 листопада, 05:18
Палаючий будинок у Києві у Дніпровському районі
Росія атакувала Київ ракетами та безпілотниками, виникли пожежі, є загиблий (оновлюється)
25 листопада, 04:35
Пошкоджена багатоповерхівка у Києві
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
25 листопада, 04:26
Негода в Україні: зафіксовано низку ДТП на трасі від Києва до Житомира (відео)
Негода в Україні: зафіксовано низку ДТП на трасі від Києва до Житомира (відео)
24 листопада, 07:56
Дарницький ВРЗ було збудовано у 1934-1937 роках
Легендарному ДВРЗ прийшов кінець? Член наглядової ради «Укрзалізниці» зробив прозорий натяк
20 листопада, 20:00
У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності
Чотири столичних трамваї тимчасово змінили маршрут руху (схема)
17 листопада, 09:50

Київ: графіки відключення світла 2 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 2 грудня 2025 року
Водія Tesla, який на смерть збив школярку на пішохідному переході на Оболоні, взято під варту
У Києві жінка погрожувала підірвати відділення поліції гранатою
Метро Києва нагадує, де не можна спати під час тривоги і що мати при собі в укритті
Нові трамваї та автобуси вийшли на столичні маршрути: де курсують та як виглядають
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Сьогодні, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
