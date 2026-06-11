Казино у житлових будинках: у Білій Церкві викрито мережу підпільних гральних залів

Мережа казино функціонувала в умовах суворої конспірації

У Білій Церкві на Київщині правоохоронці викрили та припинили діяльність нелегальної мережі підпільних гральних залів. Казино без ліцензій працювали під прикриттям у житлових будинках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, зловмисники організували роботу трьох гральних закладів, які розміщувалися у комерційних приміщеннях та на перших поверхах житлових багатоповерхівок. Мережа функціонувала в умовах суворої конспірації: всередину допускали виключно перевірених клієнтів, а самі зали ретельно приховували від правоохоронних органів.

Повідомляється, що під час обшуків у гральних залах детективи БЕБ вилучили комп'ютерну техніку, касові апарати, термопринтери та камери відеоспостереження. Крім того, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, де виявили чорнову бухгалтерію, готівку, мобільні телефони та зброю.

Детективи БЕБ провели обшуки у гральних залах та за місцями проживання фігурантів справи фото: Київська обласна прокуратура

Наразі учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор).

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до функціонування нелегального грального бізнесу.

Нагадаємо, державне агентство PlayCity анулювало ліцензії двом компаніям на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах. Йдеться про ТОВ «Фаворит казіно компані» та ТОВ «Фавбет ВІП казіно».

Раніше Міністерство цифрової трансформації України розробило та представило масштабну державну Стратегію боротьби з ігровою залежністю. Вперше на офіційному рівні лудоманію визнано фактором, що загрожує не лише добробуту окремих громадян, а й національній безпеці країни.

До слова, комісія з регулювання азартних ігор та лотерей застосувала штрафні санкції до підприємства «Олл Сіті Геймс» (відомого як онлайн-казино SlotCity) на суму понад 4, 3 млн грн. Також було оштрафовано ТОВ «Лімон» на понад 4,3 млн грн.