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Київ готує понад шість тисяч нових локацій для зарядки електромобілів: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ готує понад шість тисяч нових локацій для зарядки електромобілів: деталі
Наразі триває збір та опрацювання інформації щодо наявних потужностей, можливостей підключення та інших технічних параметрів
фото: autogeek.com.ua

Влада столиці вже опрацьовує технічні можливості та готує ділянки для аукціонів у Prozorro

У столиці збирають та аналізують інформацію щодо 6,5 тис. потенційних локацій, де можна встановити зарядні станції для приблизно 13 тис. електромобілів. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов, інформує «Главком».

За словами посадовця, для формування майбутньої мережі зарядної інфраструктури «Київтранспарксервіс» спрямовує запити до балансоутримувачів електричних мереж, зокрема до ДТЕК, а також інших підприємств, установ та організацій.

«Наразі триває збір та опрацювання інформації щодо наявних потужностей, можливостей підключення та інших технічних параметрів, необхідних для визначення найбільш придатних локацій для зарядних станцій», – сказав Усов.

За результатами проведеної роботи місто сформує перелік локацій, які будуть запропоновані інвесторам для розміщення зарядних станцій.

Після аналізу та підготовки локацій право на їх використання для встановлення зарядних станцій надаватимуть через відкриті аукціони в системі «Prozorro.Продажі», додав Усов.

Нагадаємо, на тлі зростання цін на пальне українці дедалі активніше пересідають на електромобілі: за перші чотири місяці 2026 року в країні зареєстрували близько 8,5 тис. електрокарів. Ще на початку року ринок електромобілів різко просів – з 1 січня 2026 року повернули 20% ПДВ на імпорт електрокарів, що суттєво підвищило ціни. Порівняно з квітнем 2025-го попит впав на 48%. Утім з березня картина змінилася: у квітні зареєстрували на 49% більше електромобілів, ніж у березні. Головна причина відновлення – стрімке зростання цін на бензин і дизель, яке робить електрокар дедалі вигіднішим варіантом.

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Теги: Київ місцева влада столиця

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