Верховний Суд повернув Києву земельну ділянку на Жуковому острові, яка належала росіянину

Верховний Суд остаточно підтвердив незаконність передачі у приватну власність ділянки в межах ландшафтного заказника та акваторії Дніпра

Верховний Суд остаточно повернув територіальній громаді Києва земельну ділянку, яка частково розташована в межах акваторії затоки річки Дніпро та на території ландшафтного заказника місцевого значення «Острів Жуків». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Йдеться про ділянку площею майже 0,1 га у Голосіївському районі столиці. Ще у 2009 році Київська міська рада передала цю землю у приватну власність фізичній особі для будівництва та обслуговування житлового будинку. Після цього заповідну землю кілька разів перепродавали, і в результаті черговим власником став громадянин Російської Федерації.

Спеціалізована екологічна прокуратура встановила, що ця ділянка ще з 1999 року входить до складу заказника «Острів Жуків» і належить до земель водного та природно-заповідного фондів України. За законом, такі території взагалі не можуть передаватися у приватну власність, а тим паче – під забудову.

Прокурори звернулися до суду з вимогою припинити незаконне використання землі. З позицією екологічної прокуратури погодилися суди всіх трьох інстанцій, а Верховний Суд поставив у цій справі остаточну крапку, визнавши вимоги міста повністю законними. Наразі землю повернуто столичній громаді.

Ландшафтний заказник «Острів Жуків» площею понад 1,6 тис. га був створений ще у 1999 році для збереження унікальних представників флори та фауни, занесених до Червоної книги України. Це одна з найбільших природоохоронних територій столиці, важлива для збереження біорізноманіття, формування Дніпровського екологічного коридору та рекреаційного розвитку Києва.

Нагадаємо, прокуратура через суд вимагала зобов’язати Київську міську раду та її виконавчі органи встановити межі ландшафтного заказника «Острів Жуків», позначити територію державними інформаційними та охоронними знаками і внести відповідні дані до Державного земельного кадастру.