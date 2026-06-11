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Як уберегти чотирилапих від літньої спеки: важливі поради київських ветеринарів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Як уберегти чотирилапих від літньої спеки: важливі поради київських ветеринарів
Свіжа вода цілодобово: забезпечте улюбленцю постійний доступ до прохолодної питної води, адже влітку організм тварини стрімко втрачає рідину
фото: Уніан

Фахівці розповіли, як коригувати раціон, чому не варто стригти чотирилапих «під нуль» та як діяти у разі теплового удару

Висока температура повітря влітку – це серйозне випробування не лише для людей, а й для їхніх домашніх улюбленців. Собаки та коти важко переносять літню спеку і можуть отримати тепловий удар. У КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» дали прості, але життєво важливі поради, як захистити тварин від перегріву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Головні правила догляду за тваринами у спеку:

  • Не перегодовуйте вихованців: у спекотні дні тварини менше рухаються, тому порції їжі мають бути меншими.
  • Свіжа вода цілодобово: забезпечте улюбленцю постійний доступ до прохолодної питної води, адже влітку організм тварини стрімко втрачає рідину.
  • Правильне місце для відпочинку: лежанка має стояти у добре провітрюваному приміщенні, куди не потрапляють прямі сонячні промені.
  • Не стрижіть тварин «під нуль»: ветеринари не рекомендують повністю вистригати шерсть у спеку, оскільки вона виконує функцію терморегулятора і захищає шкіру від перегріву та опіків.
  • Ніколи не залишайте в авто: зачинена машина на сонці за лічені хвилини перетворюється на пастку, що може коштувати тварині життя.
  • Корекція прогулянок: уникайте тривалого перебування на відкритому сонці, гуляйте у затінку вранці та ввечері.
Як уберегти чотирилапих від літньої спеки: важливі поради київських ветеринарів фото 1
фото: КМДА
Як уберегти чотирилапих від літньої спеки: важливі поради київських ветеринарів фото 2
фото: КМДА
Як уберегти чотирилапих від літньої спеки: важливі поради київських ветеринарів фото 3
фото: КМДА
Як уберегти чотирилапих від літньої спеки: важливі поради київських ветеринарів фото 4
фото: КМДА
Як уберегти чотирилапих від літньої спеки: важливі поради київських ветеринарів фото 5
фото: КМДА
Як уберегти чотирилапих від літньої спеки: важливі поради київських ветеринарів фото 6
фото: КМДА

Ознаки перегріву та перша допомога

Якщо під час прогулянки тварина часто зупиняється, мляво реагує на голос або лягає на землю, її потрібно негайно перевести в тінь.

Щоб надати першу допомогу до візиту до лікаря, змочіть прохолодною (не крижаною) водою живіт, подушечки лап та вушні раковини вихованця. Після цього обов'язково зверніться до найближчої ветеринарної клініки.

Куди звертатися у Києві (адреси та телефони КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»):

  • Деснянський район: вул. Героїв Енергетиків, 5-А; тел. (044) 366-64-01, (063) 552-07-76;
  • Подільський район: вул. Ярославська, 13-А; тел. (044) 366-64-05, (063) 536-53-37;
  • Дарницький район: вул. Вірменська, 29; тел. (044) 366-64-04, (097) 563-92-79.

Нагадаємо, китайський стартап Meng Xiaoyi представив пристрій на базі штучного інтелекту, який нібито здатний перекладати звуки та поведінку домашніх тварин на людську мову. Розробники стверджують, що система аналізує емоційний стан тварини та працює з точністю близько 95%. Гаджет кріпиться на шиї тварини та збирає дані про її голос, поведінку та реакції. Після аналізу система нібито переводить ці сигнали у зрозумілі для людини повідомлення.

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Теги: Київ спека тварини

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