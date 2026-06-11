На Лівому березі Києва встановлено понад 400 нових точок оповіщення: як вони працюють

Нове обладнання призначене для забезпечення більш чіткого та надійного сигналу в житлових масивах із щільною висотною забудовою

У Києві продовжують модернізацію системи централізованого оповіщення міста. Наразі понад 400 нових точок оповіщення вже встановлено на території лівобережних районів столиці – Дарницького, Деснянського та Дніпровського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Нове обладнання призначене для забезпечення більш чіткого та надійного сигналу в житлових масивах із щільною висотною забудовою. Модернізована система здатна генерувати ширший перелік повідомлень, а також диференціювати аудиторію та конкретні локації для поширення інформації.

Наразі нові об’єкти працюють у тестовому режимі, проте вже забезпечують своєчасне доведення сигналів цивільного захисту в разі загрози або під час надзвичайних ситуацій. Також через них транслюють оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. Перехід на нову модель оповіщення відбувається поступово, без зупинок чи збоїв у роботі старої системи.

Паралельно у столиці тривають триденні планові навчання сил цивільного захисту, під час яких тестують ефективність усіх ланок безпеки. Тренування адаптовані до реалій воєнного стану та ризиків літнього сезону. Зокрема, фахівці відпрацьовують ліквідацію наслідків можливих повітряних атак на об'єкти критичної інфраструктури, а також негоди – підтоплень, падіння дерев та пошкодження ліній електропередач через грози чи шквалистий вітер.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив використання систем оповіщення для оголошень про хвилину мовчання. Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 09:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.

До слова, ізраїльську локалізовану систему оповіщення про загрози у Києві не запроваджуватимуть. Військові вважають таку систему оповіщення технічно недоцільною для міста. «Через щільність забудови й специфіку загроз, зокрема «шахедів», немає змоги оперативно й точно розрізняти загрозу по районах», – пояснив очільник КМВА.