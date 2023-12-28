Суд повернув Міноборони ділянку на Київщині вартістю близько ₴100 млн

Ділянку незаконно вивели зі сфери управління відомства у 2016 році

Суд ухвалив рішення про повернення Міністерству оборони земельної ділянки в Київській області площею 10 га і вартістю близько 100 млн грн. Її незаконно вивели зі сфери управління відомства у 2016 році. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

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Зазначається, що на території цієї ділянки розташована військова частина. За часів Радянського Союзу там були прокладені кабельні лінії зв’язку та живлення військового містечка, які донині використовуються військовими для відсічі агресії Росії.

«Після повернення Міністерству оборони 10 га з цих земель триває робота над поверненням решти території», – йдеться в повідомленні.

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З метою покарання винних посадових осіб Головне слідче управління Національної поліції України за сприяння оборонного відомства проводить розслідування у цій справі.

Підозрюваним інкримінується вчинення злочинів, передбачених ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

До слова, минулого року «Опендатабот» провів дослідження ринку землі, що обробляється або належить компаніям, які мають хоча б одного власника-резидента РФ, фізичну або юридичну особу. Загалом виявили 26 750 ділянок в оренді та 1002 – у власності таких компаній.

Загальна площа таких ділянок – понад 160 тисяч гектарів в оренді та 32 тисячі гектарів у власності.