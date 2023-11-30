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Міністр агрополітики пояснив, чи варто допускати холдинги на ринок землі під час війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міністр агрополітики пояснив, чи варто допускати холдинги на ринок землі під час війни
За словами міністра Сольського, нині в Україні продається близько 0,5% землі за рік
фото з відкритих джерел

Сольський сумнівається, що у фермерів нема грошей на купівлю землі

З 2024 року купувати угіддя сільськогосподарського призначення зможуть не тільки громадяни, як зараз, а й юридичні особи. Проте міністр аграрної політики Микола Сольський вважає, що попиту на землю навіть з приходом холдингів не буде. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Торгують всі! Земельний ринок вступає у нову фазу».

Сольський зазначає, всі страхи щодо розширення списку покупців землі з 2024 року є надуманими спекуляціями.

«Нагадаю, що у нас юридичні особи мають право викупу землі і зараз, – каже міністр. – Право першочергового викупу має та юрособа, яка орендує цю землю, але в результаті компромісу, на який пішли під час прийняття закону, реалізувати це право вона може з 2024 року. А до цього цим правом має поступитися якійсь фізособі, щоб та оформила землю на себе. У результаті утворилася така схема, що той самий фермер, який орендував землю через якесь своє ТОВ і мав право пріоритетного викупу, уступав цю частку на себе як фізособу чи якихось своїх родичів і таким чином помалу викупляв», – наголосив міністр аграрної політики.

Як каже очільник Мінагро, подібна схема є неправильною та створює проблеми для тих, хто хоче працювати з дотриманням усіх законів. «Це, в принципі, неправильна схема, яка для багатьох, хто хоче працювати повністю «вбілу» і брати під цю землю кредитування, є проблемою. Тому що саме юридична особа веде бізнес, має звітність, на юрособу видається кредит», – пояснює Сольський.

Відповідно до статті 130-1 Земельного кодексу України, переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають:

а) у першу чергу – особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, якщо відповідно до інформації, отриманої з Державного земельного кадастру, така земельна ділянка розташована в межах ділянки надр, наданої такій особі у користування, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності особи, яка використовує земельну ділянку на праві власності, оренди, емфітевзису, суперфіцію, а також крім земельних ділянок для садівництва;

б) у другу чергу – орендар земельної ділянки, який може реалізувати таке право у разі відсутності суб’єкта першої черги або відмови суб’єкта першої черги від реалізації такого права.

Зазначені особи можуть в порядку, визначеному частиною п’ятою статті 130-1 Земельного кодексу, передати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку.

Чиновник наголосив, нині в Україні продається близько 0,5% землі за рік, в грошовому вираженні це приблизно $70 млн за минулий рік.

Коли хтось каже, що не встиг купити землю за цей час – це повний обман. Коли впроваджувалася земреформа, був прогноз, що дуже мало людей будуть продавати землю. І він справдився. Просто справа не в тому, що хтось не встиг купити, а в тому, що не було охочих продавати», – зауважив Сольський.

Очільник Мінагро каже, затрати на ринок землі взагалі не впливають на проблеми орендарів.

«Минулого року аграрії завезли до України нової техніки на $1,4 млрд, при цьому землі було продано лише на $70 млн. Тобто весь ринок землі – це лише 5% від нової техніки у найважчий воєнний рік. І це якщо не брати витрати, які пов'язані з обробкою поля, на хімію, на добрива… Тобто в нас ринок землі – це похибка на рівні однієї з цих затрат», – додав глава відомства.

Нагадаємо, представники монобільшості у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, які пропонують відкласти відкриття продажу землі для юридичних осіб на кілька років.

До слова, 1 липня 2022 року виповнився рік, як в Україні запрацював ринок землі. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що земельна реформа вивела з тіні максимально все, що можливо, сьогодні ринок землі працює прозоро і без корупції.

Читайте також: Торгують всі! Земельний ринок вступає у нову фазу

Теги: бізнес ринок земля Мінагрополітики Микола Сольський

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