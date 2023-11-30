Міністр агрополітики пояснив, чи варто допускати холдинги на ринок землі під час війни

За словами міністра Сольського, нині в Україні продається близько 0,5% землі за рік

Сольський сумнівається, що у фермерів нема грошей на купівлю землі

З 2024 року купувати угіддя сільськогосподарського призначення зможуть не тільки громадяни, як зараз, а й юридичні особи. Проте міністр аграрної політики Микола Сольський вважає, що попиту на землю навіть з приходом холдингів не буде. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Торгують всі! Земельний ринок вступає у нову фазу».

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Сольський зазначає, всі страхи щодо розширення списку покупців землі з 2024 року є надуманими спекуляціями.

«Нагадаю, що у нас юридичні особи мають право викупу землі і зараз, – каже міністр. – Право першочергового викупу має та юрособа, яка орендує цю землю, але в результаті компромісу, на який пішли під час прийняття закону, реалізувати це право вона може з 2024 року. А до цього цим правом має поступитися якійсь фізособі, щоб та оформила землю на себе. У результаті утворилася така схема, що той самий фермер, який орендував землю через якесь своє ТОВ і мав право пріоритетного викупу, уступав цю частку на себе як фізособу чи якихось своїх родичів і таким чином помалу викупляв», – наголосив міністр аграрної політики.

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Як каже очільник Мінагро, подібна схема є неправильною та створює проблеми для тих, хто хоче працювати з дотриманням усіх законів. «Це, в принципі, неправильна схема, яка для багатьох, хто хоче працювати повністю «вбілу» і брати під цю землю кредитування, є проблемою. Тому що саме юридична особа веде бізнес, має звітність, на юрособу видається кредит», – пояснює Сольський.

Відповідно до статті 130-1 Земельного кодексу України, переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають: а) у першу чергу – особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, якщо відповідно до інформації, отриманої з Державного земельного кадастру, така земельна ділянка розташована в межах ділянки надр, наданої такій особі у користування, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності особи, яка використовує земельну ділянку на праві власності, оренди, емфітевзису, суперфіцію, а також крім земельних ділянок для садівництва; б) у другу чергу – орендар земельної ділянки, який може реалізувати таке право у разі відсутності суб’єкта першої черги або відмови суб’єкта першої черги від реалізації такого права. Зазначені особи можуть в порядку, визначеному частиною п’ятою статті 130-1 Земельного кодексу, передати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку.

Чиновник наголосив, нині в Україні продається близько 0,5% землі за рік, в грошовому вираженні це приблизно $70 млн за минулий рік.

Коли хтось каже, що не встиг купити землю за цей час – це повний обман. Коли впроваджувалася земреформа, був прогноз, що дуже мало людей будуть продавати землю. І він справдився. Просто справа не в тому, що хтось не встиг купити, а в тому, що не було охочих продавати», – зауважив Сольський.

Очільник Мінагро каже, затрати на ринок землі взагалі не впливають на проблеми орендарів.

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«Минулого року аграрії завезли до України нової техніки на $1,4 млрд, при цьому землі було продано лише на $70 млн. Тобто весь ринок землі – це лише 5% від нової техніки у найважчий воєнний рік. І це якщо не брати витрати, які пов'язані з обробкою поля, на хімію, на добрива… Тобто в нас ринок землі – це похибка на рівні однієї з цих затрат», – додав глава відомства.

Нагадаємо, представники монобільшості у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, які пропонують відкласти відкриття продажу землі для юридичних осіб на кілька років.

До слова, 1 липня 2022 року виповнився рік, як в Україні запрацював ринок землі. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що земельна реформа вивела з тіні максимально все, що можливо, сьогодні ринок землі працює прозоро і без корупції.