Чоловіки знайшли новий спосіб, як уникнути мобілізації

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
фото: із відкритих джерел

На початку повномасштабне вторгнення запитів щодо опіки лише зросли

В Україні чоловіки шукають жінок з інвалідністю, щоб отримати над ними опіку. Директорка українського офісу міжнародної організації Disability Rights International (DRI) Галина Курило стверджує, що чоловіки шукають їх в інтернатах для людей з інвалідністю. Про це пише «Главком» із посиланням на «Hromadske».

Директорка та представниця українського кабінету організації із захисту прав дітей та дорослих з інвалідністю Галина Курило розповіла, як чоловіки намагаються ухилитися від служби. «У 2022 році я стільки запитів отримала! Мені писали: «Ти ж працюєш із людьми з інвалідністю. Допоможи «знайти». Хтось казав, що буде утримувати жінку за свої кошти, хтось казав, що буде платити, але дехто й такого не пропонував. Дехто вважає, що такі пропозиції – це добре, бо жінка може вийти з інтернату», – розповіла Галина Курило.

Галина Курило розповіла, що одна із жінок з інвалідністю, яка проживає в інтернаті, просила її допомогти оформити над нею опікунство. Потенційна опікунка хотіла потім одружити з нею свого сина й так допомогти йому «відкосити» від армії. Коли Галина Курило перевірила документи, виявилося, що той чоловік іще навіть не розлучився. Тій родині не вдалося оформити документи на опіку. 

Нагадаємо, жінку з Рівненщини засудили за підроблення документів і їхнє використання, аби допомогти синові уникнути мобілізації. За даними суду, вона змінила групу своєї інвалідності, скориставшись програмою Photoshop та коректором, після чого передала фальшиві довідки синові для подання у військкомат. 

У Кропивницькому до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації, бо «багато його знайомих загинули». 

У Дніпрі до двох років іспитового терміну засудили чоловіка, який одружився із жінкою з ІІ групою інвалідності, щоб уникнути мобілізації. Як ідеться у вироку суду, чоловік уклав фіктивний шлюб 26 листопада 2024 року. А вже за місяць оформив відстрочку. Чоловік провину визнав. Він пояснив, що був знайомий з жінкою, знав про її стан, та одружився, щоб не йти до війська. Стосунків між ними не було.

Також «Главком» розповідав про те, що Верховна Рада України дозволила бронювати українців, які перебувають у розшуку ТЦК. Також це стосуватиметься тих, хто не має військового квитка.

