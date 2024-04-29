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Економіст назвав показник, який свідчить про ефективність ударів по російських НПЗ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Економіст назвав показник, який свідчить про ефективність ударів по російських НПЗ
Росіяни заявляють про надшвидкі темпи ремонту пошкоджених НПЗ, але це може бути дезінформацією
фото з відкритих джерел

«Ціни на моторне паливо у Росії пішли вгору на 30%»

Удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) призвели до того, що моторне паливо на біржі подорожчало на 30%. Такі дані озвучив доктор економічних наук, експрофесор Вищої школи економіки в Москві Ігор Ліпсіц в інтерв’ю «Главкому».

За словами Ліпсіца, економісту під час війни дуже важко і він отримує дуже суперечливу інформацію.

«Є велика фраза – «під час війни першою жертвою виявляється правда»... То кажуть, що 14% потужностей було втрачено на НПЗ. То кажуть, що йде ремонт якимись прискореними неймовірними темпами, ось-ось усе відновлять. Це може бути і дезінформація. Ми цього не знаємо. Але те, що ціни на моторне паливо на біржі пішли вгору відсотків на 30, наскільки я знаю, це об'єктивна картина», – розповів він.

Економіст наголосив, що такі дані свідчать про те, що люди, які працюють у цій галузі, не в дуже гарному настрої і бачать певні загрози. В іншому випадку, переконаний Ліпсіц, грати на підвищення цін вони б не почали.

Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня безпілотники атакували Краснодарський край. Голова Слов'янського району Краснодарського краю підтвердив атаку БпЛА на місцевий НПЗ і додав, що пошкоджено ректифікаційну колону. Окрім цього, за інформацією місцевих мешканців, у Сіверському районі Краснодарського краю атаковано Ільський НПЗ.

Нагадаємо, Росія змогла відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. Кількість потужностей, що простоювали внаслідок атак, знизилася з 14% до близько 10% наприкінці березня.

До слова, міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки.

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Теги: росія завод підвищення цін

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