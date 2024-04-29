Економіст назвав показник, який свідчить про ефективність ударів по російських НПЗ

Росіяни заявляють про надшвидкі темпи ремонту пошкоджених НПЗ, але це може бути дезінформацією

«Ціни на моторне паливо у Росії пішли вгору на 30%»

Удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) призвели до того, що моторне паливо на біржі подорожчало на 30%. Такі дані озвучив доктор економічних наук, експрофесор Вищої школи економіки в Москві Ігор Ліпсіц в інтерв’ю «Главкому».

За словами Ліпсіца, економісту під час війни дуже важко і він отримує дуже суперечливу інформацію.

«Є велика фраза – «під час війни першою жертвою виявляється правда»... То кажуть, що 14% потужностей було втрачено на НПЗ. То кажуть, що йде ремонт якимись прискореними неймовірними темпами, ось-ось усе відновлять. Це може бути і дезінформація. Ми цього не знаємо. Але те, що ціни на моторне паливо на біржі пішли вгору відсотків на 30, наскільки я знаю, це об'єктивна картина», – розповів він.

Економіст наголосив, що такі дані свідчать про те, що люди, які працюють у цій галузі, не в дуже гарному настрої і бачать певні загрози. В іншому випадку, переконаний Ліпсіц, грати на підвищення цін вони б не почали.

Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня безпілотники атакували Краснодарський край. Голова Слов'янського району Краснодарського краю підтвердив атаку БпЛА на місцевий НПЗ і додав, що пошкоджено ректифікаційну колону. Окрім цього, за інформацією місцевих мешканців, у Сіверському районі Краснодарського краю атаковано Ільський НПЗ.

Нагадаємо, Росія змогла відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. Кількість потужностей, що простоювали внаслідок атак, знизилася з 14% до близько 10% наприкінці березня.

До слова, міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки.