На Київщині дитину вкусив клоп-убивця

У селі Крюківщина на Київщині дитину вкусив невідомий жук. Місце укусу довго загоювалося, тож мати вирішила спитати поради у Facebook-групі «Комахи України». Про це повідомляє «Главком».

«Підкажіть, будь ласка, що за жук? Дитина дуже любить жуків, зловила його, а він захистився і вкусив. Дитина дуже плакала, місце укусу боліло довго, пекло, набряку не було, тільки прокол, як від забору крові», – написала жінка.

Виявилося, що це хижий клоп Peirates hybridus, якого ще називають клоп-убивця. Його укус, хоч і болючий, не несе загрози. А ось сільському господарству комаха шкодить.

Peirates hybridus – це вид хижого клопа, що належить до родини Редувіїди (Reduviidae), які відомі як клопи-убивці. Цей вид родом із Середземномор'я, але поширений і в Україні. Комаха довжиною 12,5–14,5 мм зазвичай зустрічається у вологих місцях.

Peirates hybridus є хижаком, який може маскуватися під опале листя, чекаючи на здобич. Полює на інших комах та безхребетних, використовуючи свій гострий хоботок. Ним клоп-убивця проколює жертву і висмоктує її. Іноді цей жук може харчуватися і рослинами, висмоктуючи рідину з їхніх листків та стебел.

Peirates hybridus не має смертельної отрути та не є переносником хвороб. Однак, як і інші редувіїди, він може вкусити. Укус болісний та неприємний, але не несе серйозної загрози для здоров'я.

Цей вид клопа є шкідником різних овочевих та польових культур. Він висмоктує соки з рослин, через що вони в'януть та можуть загинути.

Нагадаємо, на території України є комарі, що можуть переносити малярію. Вони відрізняються від виду з Африки. Та, попри це, становлять загрозу для здоров’я людини та переносять відомі інфекції.

Також криза біорізноманіття набуває загрозливих масштабів. Нове дослідження виявило, що різке скорочення популяцій комах відбувається не лише в регіонах, безпосередньо постраждалих від людської діяльності, але й у віддалених, незайманих зонах. Це вказує на те, що зміна клімату стала головною рушійною силою цього глобального занепаду.