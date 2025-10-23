Саркозі отримує погрози у в'язниці: прокуратура розпочала розслідування

Ніколя Саркозі зіштовхнувся із погрозами вбивства вже в перший день перебування у в'язниці

Прокуратура Парижа розпочала розслідування погроз убивством на адресу колишнього президента Франції Ніколя Саркозі у в'язниці Санте. Про це повідомив телеканал BFMTV із посиланням на джерело, пише «Главком».

Трьох осіб, які погрожували Саркозі, ізольовано. Як повідомила радіостанція Europe 1, йдеться про ув'язнених Санте, їх незабаром можуть перевести до іншої в'язниці. У них вилучено мобільні телефони.

Ніколя Саркозі зіштовхнувся із погрозами вбивства вже в перший день перебування у в'язниці. Відео із погрозами було розміщено у соцмережах. На ньому підозрювані обіцяли «розправитися із Саркозі» і ображали колишнього президента.

Раніше повідомлялося, що безпеку Саркозі забезпечують озброєні співробітники спецпідрозділу поліції. Вони цілодобово охороняють колишнього президента.

Нагадаємо, 70-річного ексглаву Франції, який обіймав цю посаду у 2007-2012 роках, 25 вересня було визнано винним у співучасті у злочинній групі у справі про лівійське фінансування передвиборчої кампанії, але виправдано за звинуваченнями в приховуванні розкрадання держкоштів та пасивної корупції. Суд не встановив факту нелегального фінансування виборчої кампанії 2007 року.

Саркозі засуджено до п'яти років ув'язнення. 21 жовтня він почав відбувати покарання в одиночній камері в'язниці Санте у XIV окрузі Парижа.

Раніше стало відомо, що колишній президент Франції Ніколя Саркозі, засуджений за незаконне фінансування передвиборчої кампанії та до п'яти років позбавлення волі, в перший день тюремного ув'язнення займався спортом і почав писати книгу.

Саркозі став першим експрезидентом Франції, засудженим до реального ув'язнення, і відбуватиме свій термін в одиночній камері з особистим душем – як мінімум поки суд не розгляне його апеляцію на вирок.