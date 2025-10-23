Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Саркозі отримує погрози у в'язниці: прокуратура розпочала розслідування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Саркозі отримує погрози у в'язниці: прокуратура розпочала розслідування
Саркозі перебуває за ґратами
фото: Bastien Ohier / Hans Lucasa

Ніколя Саркозі зіштовхнувся із погрозами вбивства вже в перший день перебування у в'язниці

Прокуратура Парижа розпочала розслідування погроз убивством на адресу колишнього президента Франції Ніколя Саркозі у в'язниці Санте. Про це повідомив телеканал BFMTV із посиланням на джерело, пише «Главком».

Трьох осіб, які погрожували Саркозі, ізольовано. Як повідомила радіостанція Europe 1, йдеться про ув'язнених Санте, їх незабаром можуть перевести до іншої в'язниці. У них вилучено мобільні телефони.

Ніколя Саркозі зіштовхнувся із погрозами вбивства вже в перший день перебування у в'язниці. Відео із погрозами було розміщено у соцмережах. На ньому підозрювані обіцяли «розправитися із Саркозі» і ображали колишнього президента.

Раніше повідомлялося, що безпеку Саркозі забезпечують озброєні співробітники спецпідрозділу поліції. Вони цілодобово охороняють колишнього президента.

Нагадаємо, 70-річного ексглаву Франції, який обіймав цю посаду у 2007-2012 роках, 25 вересня було визнано винним у співучасті у злочинній групі у справі про лівійське фінансування передвиборчої кампанії, але виправдано за звинуваченнями в приховуванні розкрадання держкоштів та пасивної корупції. Суд не встановив факту нелегального фінансування виборчої кампанії 2007 року.

Саркозі засуджено до п'яти років ув'язнення. 21 жовтня він почав відбувати покарання в одиночній камері в'язниці Санте у XIV окрузі Парижа.

Раніше стало відомо, що колишній президент Франції Ніколя Саркозі, засуджений за незаконне фінансування передвиборчої кампанії та  до п'яти років позбавлення волі, в перший день тюремного ув'язнення займався спортом і почав писати книгу. 

Саркозі став першим експрезидентом Франції, засудженим до реального ув'язнення, і відбуватиме свій термін в одиночній камері з особистим душем – як мінімум поки суд не розгляне його апеляцію на вирок. 

Читайте також:

Теги: Франція розслідування президент вирок Ніколя Саркозі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі 23 вересня 2025 року
Від Трампа такого не очікували. Що ж сталося?
24 вересня, 10:39
Ле Мер пояснив відставку тим, що його призначення спричинило реакцію, яка заважала роботі держустанов
Міністр оборони Франції, який пробув на посаді лише день, подав у відставку
7 жовтня, 07:36
Новий уряд Франції вдруге витримав вотум недовіри
Новий уряд Франції вдруге витримав вотум недовіри
16 жовтня, 15:20
На місці події виявлено 14 зрізаних дерев
Новий скандал у Києві. Біля Русанівської протоки невідомі вирубали дерева та почали будівництво
23 вересня, 15:14
Зеленський зауважив, що розмова з Трампом була «дуже продуктивна»
Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом
11 жовтня, 16:21
Зеленський і Трамп домовилися продовжити розмову
Зеленський удруге за два дні говорив із Трампом
12 жовтня, 16:32
Моді заперечує обіцянку Трампу про відмову від російської сировини
Трамп випробовує відносини Індії з Росією: що поставлено на карту
21 жовтня, 16:14
Пантелеєв виконує обов’язки першого заступника голови КМДА з 14 жовтня 2025 року
Кличко поклав виконання обов’язків звільненого Поворозника на Пантелеєва
14 жовтня, 17:38
Літак зі 140 пасажирами та членами екіпажу прямував до Лос-Анджелеса
Під час польоту над США загадковий об’єкт пошкодив літак та поранив пілота
19 жовтня, 19:15

Соціум

Польські рибалки зловили рекордного сома
Польські рибалки зловили рекордного сома
Саркозі отримує погрози у в'язниці: прокуратура розпочала розслідування
Саркозі отримує погрози у в'язниці: прокуратура розпочала розслідування
Польща призупинила депортацію двох українців, затриманих на концерті репера Коржа
Польща призупинила депортацію двох українців, затриманих на концерті репера Коржа
«Метеобомба» насувається на Європу: швидкість вітру сягатиме 160 км/год
«Метеобомба» насувається на Європу: швидкість вітру сягатиме 160 км/год
Гелікоптер із президенткою Індії застряг у бетоні (відео)
Гелікоптер із президенткою Індії застряг у бетоні (відео)
У Чехії вчителька, яка виправдовувала Росію, не змогла оскаржити рішення суду: деталі справи
У Чехії вчителька, яка виправдовувала Росію, не змогла оскаржити рішення суду: деталі справи

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua