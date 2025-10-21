Головна Країна Політика
Соратниця Путіна визнала, що вкрала українського хлопчика і зробила його «росіянином»

Ростислав Вонс
Так звана російська омбудсменка детально розповіла про те, як вкрала дитину з Маріуполя
скріншот з відео

Львова-Бєлова визнала, що витратила багато часу на те, аби змусити дитину перестати любити Україну

Так звана уповноважена з прав дитини у Росії Марія Львова-Бєлова визнала, що викрала та всиновила українського хлопчика Пилипа з Маріуполя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю посадовиці.

Російська омбудсменка, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, детально розповіла про те, як вкрала українську дитину та змінила її ідентичність, аби вона перестала асоціювати себе з українцем. За словами Львови-Бєлової, Пилип не хотів їхати в Росію та казав, що його дратує Москва і все, що повʼязане з країною-агресором. Ба більше, дитина, перебуваючи в сімʼї пособниці Путіна, продовжувала слідкувати за подіями в Україні.

«Він казав, що любить Україну, співав пісні українські постійно і згодом почалися зміни у свідомості», – каже Львова-Бєлова.

Посадовиця заявила, що вона витратила багато часу на те, аби змінити ідентичність хлопця та змусити його перестати любити й думати про Україну. За словами соратниці Путіна, зараз хлопець приїжджає в Маріуполь раз в рік та стверджує, що «більше не хоче там бути».

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та  уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Раніше насильно вивезений з окупованого Маріуполя український підліток намагався повернутися з Росії в Україну. Однак силовики РФ не дали йому цього зробити – хлопця затримали на кордоні з Білоруссю.

