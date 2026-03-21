Два райони столиці залишились без світла: уточнення від ДТЕК

Іванна Гончар
Лівий берег Києва без світла через аварію
На лівому березі Києва частина Дарницького та Дніпровського районів залишилась без електропостачання через аварію на обладнанні. Про це повідомили в ДТЕК, пише «Главком».

Енергетики активно працюють над відновленням.

«У пріоритеті – підключення критичної інфраструктури за резервними схемами», – йдеться у повідомленні.

Планують завершити ремонтні роботи до 02:20.

Раніше стало відомо, що на лівому березі Києва виникли перебої зі світлом та водою через аварійну ситуацію на електромережі.

Водночас стало відомо, що у Києві затримується рух низки тролейбусів і трамваїв через знеструмлення та відсутність напруги в контактній мережі.

Зокрема, затримується рух тролейбусів №№ 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к. Також із тих самих причин затримується рух трамваїв №№ 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35.

До слова, за даними «Укренерго», завтра, 22 березня в Україні не планується відключень електропостачання.

Читайте також:

Теги: електроенергія Київ аварія ДТЕК

За прогнозами, видимість на дорогах складатиме лише 200–500 метрів
Київ затягне щільним туманом до кінця доби
Вчора, 08:29
Молодий театр розташований за адресою: вулиця Прорізна, 17
У Молодому театрі відбудеться прем'єра вистави про останнє літо легендарної Сари Бернар
20 березня, 09:14
Киянин за гроші отримав від знайомої жінки її п’ятирічну доньку для сексуальної експлуатації
Купив за $100 дитину і зґвалтував її: прокурори домоглися для нелюда найсуворішого покарання
19 березня, 17:00
Рятувальники гасять пожежу на Врубелівському узвозі. 19 березня 2026 року
У Шевченківському районі столиці згоріли автомобіль Audi та гараж: є постраждалий (фото)
19 березня, 12:47
Ніж, вилучений у підозрюваного правоохоронцями
У Києві затримано чоловіка, який під час конфлікту поранив знайомого ножем
17 березня, 12:17
У Києві менше світла отримають Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони
ДТЕК запровадив триваліші відключення у частині Києва та області: де саме не буде світла
10 березня, 13:54
Металурги просять уряд переглянути вимогу імпортувати 90% електроенергії через зростання витрат для промисловості
Металурги просять уряд не підвищувати обов'язкову частку імпорту електроенергії промисловістю
7 березня, 10:41
Держаудитслужба проводила ревізію фінансово-господарської діяльності Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області за 2019–2023 роки
Ремонт доріг: керівник фірми отримав підозру за перешкоджання аудиту
5 березня, 12:53
Автомобілі спеціально обладнані для перевезення людей з інвалідністю
З 1 березня у Києві запрацює нова транспортна послуга для захисників: як скористатися
24 лютого, 10:34

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Два райони столиці залишились без світла: уточнення від ДТЕК
Два райони столиці залишились без світла: уточнення від ДТЕК
Київ: на лівому березі виникли перебої зі світлом і водою
Київ: на лівому березі виникли перебої зі світлом і водою
Прощання з Патріархом Філаретом у Києві. День другий (фото, відео)
Прощання з Патріархом Філаретом у Києві. День другий (фото, відео)
Сирський віддав останню шану Патріарху Філарету
Сирський віддав останню шану Патріарху Філарету
Куди сходити у Києві 23-29 березня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 23-29 березня: дайджест культурних подій

Новини

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
20 березня, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
