Два райони столиці залишились без світла: уточнення від ДТЕК

Лівий берег Києва без світла через аварію

На лівому березі Києва частина Дарницького та Дніпровського районів залишилась без електропостачання через аварію на обладнанні. Про це повідомили в ДТЕК, пише «Главком».

Енергетики активно працюють над відновленням.

«У пріоритеті – підключення критичної інфраструктури за резервними схемами», – йдеться у повідомленні.

Планують завершити ремонтні роботи до 02:20.

Раніше стало відомо, що на лівому березі Києва виникли перебої зі світлом та водою через аварійну ситуацію на електромережі.

Водночас стало відомо, що у Києві затримується рух низки тролейбусів і трамваїв через знеструмлення та відсутність напруги в контактній мережі.

Зокрема, затримується рух тролейбусів №№ 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к. Також із тих самих причин затримується рух трамваїв №№ 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35.

До слова, за даними «Укренерго», завтра, 22 березня в Україні не планується відключень електропостачання.