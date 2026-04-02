Рух транспорту на Хрещатику 3 та 4 квітня буде обмежено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Рух транспорту на Хрещатику 3 та 4 квітня буде обмежено
Рух транспорту на Хрещатику обмежуватиеться частково та поетапно в обох напрямках
фото: Суспільне

Якщо погода погіршиться (наприклад, через дощ), терміни проведення робіт можуть бути змінені або перенесені

У столиці протягом 3 та 4 квітня діятимуть обмеження руху транспорту головною вулицею міста. Дорожники проводитимуть ремонт аварійних ділянок покриття у Шевченківському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Фахівці ШЕУ Шевченківського району працюватимуть у два етапи:

  • 3 квітня – з 22:00 до 6:00;
  • 4 квітня – з 8:00 до 17:00.

Ремонтні роботи проводитимуть поетапно. Рух транспорту вулицею Хрещатик буде обмежений частково в обох напрямках. Комунальники планують оновити проблемні ділянки дорожнього полотна, щоб забезпечити безпечний проїзд.

У «Київавтодорі» зазначають: якщо погода погіршиться (наприклад, через дощ), терміни проведення робіт можуть бути змінені або перенесені.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та закликає водіїв заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням ремонтних робіт у центрі міста. 

Нагадаємо, до 30 квітня на шляхопроводі, що сполучає вулиці Новокостянтинівську, Олени Теліги та проспект Степана Бандери, діє часткове обмеження руху транспорту в обох напрямках. Фахівці виконують відновлення елементів споруди згідно з гарантійними зобов’язаннями, що потребує перекриття однієї смуги в кожну сторону.

Також до 15 травня частково обмежено рух транспорту Броварським проспектом. Роботи проводитимуться у межах реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом. Фахівці відремонтують ділянку від ресторану швидкого харчування МакДональдс (проспект Броварський, 27) до проспекту Георгія Нарбута.

До слова, в мережі з'явилися фото свіжого ямкового ремонту дорожнього покриття у Борисполі, які викликали хвилю обурення серед місцевих мешканців. 

Читайте також

Цивільна канцелярія суду
Технічний та кадровий колапс: як виживає Дніпровський суд Києва без тепла та світла
2 березня, 18:59
За словами Каленкова, наказ №647 оцінює вагони за строком служби, тоді як у Європі – за фактичним технічним станом
Списання вагонів за віком матиме дуже негативні наслідки для економіки – експерт
9 березня, 13:20
У ДСНС зауважили, що з настанням теплішої погоди лід на водоймах стає особливо небезпечним
Столичні рятувальники зняли дітей з відколотого шматка криги у 20 метрах від берега
10 березня, 14:17
Цього року метеорологічна весна настала в межах кліматичної норми
До Києва прийшла метеорологічна весна: підсумки рекордно короткої зими
11 березня, 11:16
Зловмисник ударив пенсіонерку в голову, а коли жінка впала, почав бити її ногами
У Києві п’яний чоловік жорстоко побив 75-річну сусідку: жінка померла у лікарні
16 березня, 17:05
Співробітники ТЦК у Києві
Нардеп Федієнко став свідком того, як ТЦК у Києві розшукує дезертирів (відео)
23 березня, 13:13
Звичні маршрути буле відновлено одразу після завершення ремонту
25 березня автобус № 2 та тролейбус № 27 курсуватимуть зі змінами (схеми)
24 березня, 14:22
Мавіє Ільясова демонструє трофеї найвищої проби на національній першості
Учениця столичного ліцею здобула два «золота» на Чемпіонаті України з кікбоксингу
26 березня, 10:06
Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
У Києві викрито пару, яка підозрюється у збуті дитячої порнографії з донькою
27 березня, 14:49

Новини

Київський метрополітен пішов до суду захищати свою репутацію і спровокував конфуз
Київський метрополітен пішов до суду захищати свою репутацію і спровокував конфуз
У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто
У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено
Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено
Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)
Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
