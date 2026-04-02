Рух транспорту на Хрещатику 3 та 4 квітня буде обмежено

Рух транспорту на Хрещатику обмежуватиеться частково та поетапно в обох напрямках

У столиці протягом 3 та 4 квітня діятимуть обмеження руху транспорту головною вулицею міста. Дорожники проводитимуть ремонт аварійних ділянок покриття у Шевченківському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Фахівці ШЕУ Шевченківського району працюватимуть у два етапи:

3 квітня – з 22:00 до 6:00;

4 квітня – з 8:00 до 17:00.

Ремонтні роботи проводитимуть поетапно. Рух транспорту вулицею Хрещатик буде обмежений частково в обох напрямках. Комунальники планують оновити проблемні ділянки дорожнього полотна, щоб забезпечити безпечний проїзд.

У «Київавтодорі» зазначають: якщо погода погіршиться (наприклад, через дощ), терміни проведення робіт можуть бути змінені або перенесені.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та закликає водіїв заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням ремонтних робіт у центрі міста.

Нагадаємо, до 30 квітня на шляхопроводі, що сполучає вулиці Новокостянтинівську, Олени Теліги та проспект Степана Бандери, діє часткове обмеження руху транспорту в обох напрямках. Фахівці виконують відновлення елементів споруди згідно з гарантійними зобов’язаннями, що потребує перекриття однієї смуги в кожну сторону.

Також до 15 травня частково обмежено рух транспорту Броварським проспектом. Роботи проводитимуться у межах реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом. Фахівці відремонтують ділянку від ресторану швидкого харчування МакДональдс (проспект Броварський, 27) до проспекту Георгія Нарбута.

До слова, в мережі з'явилися фото свіжого ямкового ремонту дорожнього покриття у Борисполі, які викликали хвилю обурення серед місцевих мешканців.