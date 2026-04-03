Великдень та поминальні дні 2026: які обмеження діятимуть у Києві та області
Під час Великодніх свят влада радить відмовитися від проведення масових заходів: ярмарків, концертів та благодійних виступів
Цього року Великодні свята та поминальні дні в Київській області пройдуть в умовах підвищеної безпеки. Через ризик ворожих обстрілів мешканців регіону просять уникати великих скупчень людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації (КОВА).
Нагадаємо, що за григоріанським календарем Великдень відзначають 5 квітня, а за новоюліанським – 12 квітня. Вже за тиждень після цього традиційно розпочнуться поминальні дні.
Столична влада наголошує: попри свята, комендантська година на Київщині діятиме як зазвичай – з 00:00 до 05:00. Пересуватися вулицями у цей час заборонено, тому долучитися до нічних богослужінь можна буде лише онлайн. У саму ж святкову ніч (11 та 12 квітня) під час комендантської години всередині храмів можуть перебувати лише священнослужителі – не більше 10 осіб.
Також влада радить відмовитися від проведення масових заходів: ярмарків, концертів та благодійних виступів. Щоб не створювати натовп під час освячення кошиків, релігійним громадам рекомендують скласти чіткі графіки та оприлюднити їх заздалегідь.
Окремо мешканцям нагадують: під час повітряної тривоги потрібно негайно йти в укриття. Храми мають бути промарковані покажчиками, які підкажуть шлях до найближчого безпечного місця. Відповідальність за безпеку людей під час свят покладається безпосередньо на організаторів заходів.
