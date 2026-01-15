Головна Київ Новини
Суд визнав винним посадовця Міноборони за сприяння перемозі забудовника у конкурсі

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Військовослужбовця визнали винним

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену 5 листопада 2025 року між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обвинуваченим – військовослужбовцем Головного управління капітальних вкладень Міноборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

За вироком суду вказану особу визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України. На підставі угоди про визнання винуватості, призначено узгоджену міру покарання у виді одного року та шість місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях державної або комунальної форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, строком два роки, з конфіскацією частини належного йому майна на праві власності.

До набрання цим вироком законної сили залишено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби та покладено на обвинуваченого нього такі обов’язки:

  • не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу прокурора або суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

«Деталі вчиненого кримінального правопорушення полягають в тому, що зазначена посадова особа, разом з іншими особами вчиняли дії з використанням свого службового становища з метою прохання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб за вчинення дій щодо зміни суб’єкта господарювання, а саме забудовника, який мав збудувати житловий багатоповерховий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями (дошкільний навчальний заклад) на земельній ділянці в місті Києві. За їхнім планом забудовник мав надати неправомірну вигоду за його перемогу у відповідному конкурсі», – йдеться у повідомленні.

До слова, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру начальнику управління Командування Сил підтримки Збройних Сил України, який здійснив розтрату державних коштів.

