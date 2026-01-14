Федоров вперше повідомив, скільки українців перебуває в розшуку і СЗЧ

За словами майбутнього міністра оборони, 2 млн українців ухиляються від мобілізації

Михайло Федоров, який незабаром має обійняти посаду міністра оборони, вперше розповів, скільки українців ухиляється від мобілізації та перебуває у СЗЧ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ урядовця в парламенті.

За словами майбутнього очільника оборонного відомства, наразі 2 млн українців перебувають у розшуку та ще 200 тис. самовільно залишили військові частини. Федоров наголосив, що потрібно вирішити ці проблеми, аби була змогла рухатися далі.

Нагадаємо, українські чоловіки призовного віку дедалі частіше намагаються нелегально перетнути кордон з Білоруссю, щоб уникнути мобілізації.

У 2025 році під час незаконних спроб перетину українсько-білоруського кордону було затримано 1424 осіб мобілізаційного віку. Це у чотири рази більше, ніж у 2024 році (326 осіб), і в 356 разів більше, ніж у 2023-му, коли таких випадків зафіксували лише чотири.

Серед усіх держав, з якими Україна має спільний кордон, саме на напрямку з Білоруссю спостерігається найсуттєвіше зростання кількості затримань чоловіків призовного віку – показник зріс на 336% порівняно з 2024 роком.

Як повідомлялося, правоохоронці виявили і заблокували три нові схеми ухилення від мобілізації. Затримано чотирьох організаторів оборудок.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану. Зокрема, він дозволяє бронювати працівників оборонно-промислового комплексу, які мають проблеми з військовим обліком.