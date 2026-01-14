Головна Країна Політика
Зеленський після наради з Федоровим заявив про масштабні зміни в мобілізації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський після наради з Федоровим заявив про масштабні зміни в мобілізації
Зеленський провів нараду з Федоровим
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Міністерство оборони України запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК

У четвер, 14 січня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Михайлом Федоровим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Вдячний парламентарям за підтримку Михайла. І одразу визначили перші пріоритети Міністерства оборони», – йдеться у заяві.

За словами президента, головне – захист неба. «Є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше», – наголосив він.

Президент додав, що другим пріоритетом має стати суттєве посилення технологічної складової для стримування просування російських окупантів на полі бою, а також розв’язання проблемних питань забезпечення фронту. За його словами, зокрема планується оперативне проведення аудиту фінансування сфери оборони.

«Михайло (Федоров, – «Главком») представить шляхи закриття дефіцитів. Готуються й рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Окремо працюємо з постачанням дронів – Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту», – зазначив Зеленський.

Глава держави підсумував: «Третє – Міністерство оборони України запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі. Також найближчим часом міністр оборони України представить нову команду міністерства».

Нагадаємо, Верховна Рада призначила колишнього очільника Мінцифри Михайла Федорова новим міністром оборони. Він займе місце Дениса Шмигаля. 

До слова, Михайло Федоров розповів про свої плани на посаді міністра оборони. Він заявив, що головною гарантією безпеки держави залишаються Сили оборони та технологічна перевага над ворогом.

