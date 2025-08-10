Головна Київ Новини
Таксі під час комендантської години у Києві: влада відреагувала на розслідування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Таксі під час комендантської години у Києві: влада відреагувала на розслідування
Ткаченко розповів, що КМВА на шляху вирішення цієї проблеми
колаж: glavcom.ua

Ткаченко: Ми ведемо перемовини з усіма ключовими сервісами для легальної роботи перевезень вночі за потреби

Журналісти «Бігус.Інфо» опублікували розслідування про роботу таксі у Києві під час комендантської години. У випуску розповідається, що у вільному доступі кияни можуть натрапити на рекламу нелегального таксі, яке працює вночі, а водії пересуваються по місту за наявності спеціальних перепусток від влади. 

Очільник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на розслідування, передає «Главком». Ткаченко зазначив, що журналісти підсвітили проблеми, які треба побороти.

«У нас є проблема з нічними таксі. Загалом журналісти правильно її окреслили. Частина цієї проблеми – перепустки для переміщення під час комендантської години. Роками вони роздавалися безконтрольно. Невідомо хто, кому і коли видавав. Реєстру немає», – повідомив він.

Ткаченко розповів, що КМВА на шляху вирішення цієї проблеми зробила дві речі. Він відзначив, що спеціальні перепустки не видає, а другим пунктом Ткаченко відзначає цифровізацію.

«Щодо таксі вночі. Ми ведемо перемовини з усіма ключовими сервісами для легальної роботи перевезень вночі виключно під соціальні потреби. Ця робота триває вже кілька місяців. Ми усвідомлюємо прикладну і громадянську важливість. Просто поки не буде результату, вважаю передчасним про це говорити», – підсумував він.

Раніше «Главком» опублікував матеріал «Алло, це нічне таксі? Як працюють перевізники під час комендантської години і чи законно це», у якому йдеться про нічну роботу перевізників.

До слова, на сайті Київської міської ради опубліковано петицію з проханням дозволити службам таксі працювати в Києві під час комендантської години. Відповідна петиція зареєстрована під номером №13420.

Читайте також:

Теги: таксі розслідування кияни комендантська година Тимур Ткаченко

Таксі під час комендантської години у Києві: влада відреагувала на розслідування
Таксі під час комендантської години у Києві: влада відреагувала на розслідування
