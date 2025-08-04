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П’яний безробітний з гранатою та пістолетом погрожував охоронцю одного зі столичних ЖК

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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П’яний безробітний з гранатою та пістолетом погрожував охоронцю одного зі столичних ЖК
Слідчі затримали чоловіка та повідомили йому про підозру
фото: Поліція Києва

Чоловік голосно кричав, вживав нецензурну лексику, а також погрожував пістолетом

У Києві затримали 37-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння погрожував охоронцю житлового комплексу пістолетом та гранатою. Під час обшуку в його помешканні поліцейські виявили ще дві гранати та близько трьохсот набоїв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на плціою Києва.

Повідомляється, що на лінію «102» надійшло повідомлення від охоронця одного зі столичних житлових комплексів у Дарницькому районі про місцевого мешканця, який поводився агресивно. Чоловік голосно кричав, вживав нецензурну лексику, а також погрожував пістолетом.

На місце прибули наряд поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, які затримали 37-річного безробітного киянина. Останній перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння й не зміг адекватно пояснити свої дії.

Під час обшуку слідчі вилучили у порушника бойову гранату та пістолет
Під час обшуку слідчі вилучили у порушника бойову гранату та пістолет
фото: поліція Києва

За даними правоохоронців, під час обшуку слідчі вилучили у порушника бойову гранату та пістолет. Крім того, за місцем мешкання фігуранта правоохоронці вилучили ще дві гранати, близько 300 набоїв та чотири магазини до автомата Калашникова. Походження зброї та боєприпасів, а також мета їх зберігання наразі з’ясовується.

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці вилучили ще дві гранати, близько 300 набоїв та чотири магазини до автомата Калашникова
За місцем мешкання фігуранта правоохоронці вилучили ще дві гранати, близько 300 набоїв та чотири магазини до автомата Калашникова
фото: поліція києва

Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Нагадаємо, столичні поліцейські затримали чоловіка, який вчинив стрілянину на Троєщині та поранив місцевого мешканця. Сигнал про стрільбу на вулиці Каштановій надійшов до Деснянського управління поліції від перехожих близького 23 години вечора учора, 29 липня. За орієнтуванням патрульні поліцейські невдовзі розшукали та затримали стрілка – ним виявився 19-річний киянин.

Теги: чоловік пістолет Київ стрілянина

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