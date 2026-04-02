На Дніпропетровщині журналісти «Суспільного» потрапили під мінометний обстріл

Знімальна група «Суспільне Дніпро» під час роботи потрапила під мінометний обстріл. Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на журналістів, інформує «Главком».

Інцидент стався 30 березня в селі Капулівка Покровської громади на Дніпропетровщині. Кореспондент Роман Михальчук та оператор Даниїл Ніколаєнко готували репортаж про життя цивільних у Нікопольському районі. Обстріл з окупованої частини Запорізької області почався саме тоді, коли журналіст готувався до зйомки в кадрі на місці події.

«Ми працювали в супроводі поліцейських на береговій лінії, аби якнайшвидше зняти наслідки російських ударів по прибережній зоні. І під час запису стендапу по нас почали відпрацьовувати мінометники з окупованої частини Запорізької області. Росіяни, вочевидь, помітили через оптику поліцейську автівку і нас у бронежилетах та касках. Ми почули свист снаряда, що влучив посеред вулиці приблизно за 100 метрів від нас. Варіанту кудись сховатися одразу не було, бо це секунди», – розповів Михальчук у коментарі ІМІ.

Медійники встигли впасти на землю та перечекати перші вибухи, після чого швидко дісталися службового автомобіля поліції. Обстріл не припинявся навіть під час їхнього від’їзду: за словами журналістів, одна з мін розірвалася лише за 50 метрів від машини. Ніхто з представників преси та правоохоронців не постраждав.

Нагадаємо, 30 березня 2026 року російські загарбники скинули авіабомбу по центру Слов’янська Донецької області. Пошкоджено єдиний пологовий будинок в області. Росіяни вдарили КАБами по місту об 11:50. Постраждала центральна частина міста. Також 30 березня окупанти били по Сумщині та Полтавщині.