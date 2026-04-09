Нічні Великодні служби у Києві: як відвідати храм і не порушити комендантську годину

Ірина Міллер
фото: Національна поліція України

У поліції також наголосили, що з розумінням ставляться до ситуацій, коли люди змушені залишати храми вночі

У Києві на Великдень тривалість комендантської години залишиться без змін. Водночас частина храмів планує проводити нічні богослужіння для вірян. У поліції закликають містян заздалегідь планувати відвідування церков і враховувати обмеження, які нині діють. Про це повідомила речниця поліції Києва Ганна Страшок в ефірі «Київський час», інформує «Главком».

Речниця поліції Києва Ганна Страшок зазначила, що більшість служб на Великдень у столичних храмах проходитимуть у вечірній час та вранці наступного дня. Водночас деякі церкви організують богослужіння протягом усієї ночі.

За словами речниці, тим, хто планує відвідати нічну службу, варто завчасно уточнити, де саме вона відбуватиметься. Це допоможе уникнути непорозумінь і правильно спланувати час.

У поліції також наголосили, що з розумінням ставляться до ситуацій, коли люди змушені залишати храми вночі. Водночас киян просять відповідально підходити до таких візитів і заздалегідь оцінювати свої можливості, якщо планують перебувати у церкві всю ніч.

«Комендантська година ніяк вона не змінюється, вона у столиці діє з 00:00 до 5:00 ранку. Ми проводили роботу з настоятелями храмів щодо того, щоб вони утримувались від проведення нічних богослужінь. У більшості храмів служба відбуватиметься до вечора і на наступний день зранку, але є такі, де служба відбуватиметься протягом всієї ночі. Якщо громадяни планують до неї долучитися, їм слід заздалегідь дізнатися цю інформацію і вже враховувати її. Або встигнути до початку комендантської години прибути додому, або вже під час її початку, з того часу, як вона почалась, знаходитись в приміщенні церкви», – пояснила представниця поліції Києва.

Як відомо, богослужіння відбудуться приблизно у 160 храмах, де чергуватимуть правоохоронці. У поліції попереджають про додаткові перевірки та просять містян поставитися до цього з розумінням.

Речниця поліції Києва Ганна Страшок повідомила, що на період свят у столиці збільшать кількість патрулів. Особливу увагу приділятимуть храмам, прилеглим територіям та місцям масового скупчення людей.

За словами речниці, правоохоронці можуть вибірково перевіряти громадян, щоб запобігти можливим провокаціям і забезпечити порядок.

Пояснюючи деталі таких заходів, вона зазначила: «Це може бути як перевірка документів, так і поверхнева перевірка або огляд якихось речей. Тобто, ми просимо вірян з розумінням поставитися до цих заходів, сприяти працівникам поліції у виконанні службових обов'язків».

Нагадаємо, працівники поліції на Великдень працюватимуть у посиленому режимі та можуть проводити вибіркові перевірки для недопущення провокацій Україні.

