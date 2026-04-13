На Сумщині росіяни вбили водія вантажівки під час руху

Зазначається, що автомобіль вмить загорівся. Чоловік не мав шансів урятуватись

Сьогодні, 13 квітня, російські терористи атакували цивільний автомобіль на Сумщині. Росіяни вдарили дроном по вантажівці у Глухівській громаді. Водій загинув. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олександр Григоров, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, внаслідок російської атаки загинув 39-річний чоловік

«Це водій цивільної вантажівки. російський безпілотник влучив у транспорт на дорозі у Глухівській громаді. Автівка загорілася – шансів врятуватися не було», – написав Григоров.

Також раніше стало відомо, що у понеділок, 13 квітня, російські окупаційні війська атакували Херсон за допомогою безпілотника. Ворожий дрон поцілив у легковий автомобіль, у якому перебували люди.