На Сумщині росіяни вбили водія вантажівки під час руху

Іванна Гончар
Ворог атакував цивільний автомобіль на Сумщині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зазначається, що автомобіль вмить загорівся. Чоловік не мав шансів урятуватись

Сьогодні, 13 квітня, російські терористи атакували цивільний автомобіль на Сумщині. Росіяни вдарили дроном по вантажівці у Глухівській громаді. Водій загинув. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олександр Григоров, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, внаслідок російської атаки загинув 39-річний чоловік

«Це водій цивільної вантажівки. російський безпілотник влучив у транспорт на дорозі у Глухівській громаді. Автівка загорілася – шансів врятуватися не було», – написав Григоров.

Також раніше стало відомо, що у понеділок, 13 квітня, російські окупаційні війська атакували Херсон за допомогою безпілотника. Ворожий дрон поцілив у легковий автомобіль, у якому перебували люди. 

Читайте також:

Читайте також

Частина російського БпЛА пробила ролети та скло
Будинок мера Дніпра постраждав від російської атаки
24 березня, 12:44
Унаслідок атаки пошкоджено стіни 14-поверхового будинку, а також балкони та вікна
У Дніпрі російський дрон влучив у багатоповерхівку: кількість поранених зросла (оновлено)
24 березня, 15:05
Ворог пошкодив технологічне обладнання підприємства
Росія атакувала підприємство на Полтавщині: без газу залишились тисячі людей
27 березня, 09:32
Завдяки проєкту «Чисте небо» за ніч вдалося знищити десяток ворожих цілей
Нічна атака на Київщину: уламки дрона пошкодили будівлю у Бучанському районі
1 квiтня, 13:37
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові: є поранені
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові: є поранені
2 квiтня, 16:06
У Бучанськомєу районі внаслідок атаки окупантів загинув 51-річний чоловік
На Київщині через атаку ворога загинув чоловік, ще одна людина поранена: деталі
3 квiтня, 11:55
Унаслідок удару ніхто не постраждав
Чернігівщина: окупанти вдарили FPV-дронами по школі
6 квiтня, 06:16
Пожежі спалахнули на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях
Одещина: РФ масовано атакувала портову інфраструктуру
8 квiтня, 08:00
Службовий автомобіль зазнав значних пошкоджень
Окупанти атакували поліцейське авто на Сумщині: є поранений (фото)
Сьогодні, 15:23

Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу
Удари по Україні, заяви Мадяра. Головне за 13 квітня 2026 року
З початку доби ворог майже 50 разів атакував Дніпропетровщину: є поранені
Сили безпілотних систем ударили по логістиці росіян у Запорізькій області
Сили оборони відійшли на нові рубежі біля Миропільського на Сумщині
Новини

Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Сьогодні, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Сьогодні, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Сьогодні, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Сьогодні, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Сьогодні, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:38

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
