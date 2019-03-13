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    Свіже м'ясо та недорогі овочі: киян запрошують на ярмарки (адреси)

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    Свіже м'ясо та недорогі овочі: киян запрошують на ярмарки (адреси)

    Сьогодні ярмарки пройдуть у семи районах Києва

    У середу, 13 березня, для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Так, сьогодні ярмарки відбудуться:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
    • Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ«Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;
    • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 33;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8,
    • Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.

    Як повідомлялося, ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.

    До слова, в Україні завдяки гарному минулорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжують дешевшати фрукти. А через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця.

    Також нагадаємо, що наприкінці лютого в Україні почала дешевшати цибуля.

    До слова, Україна в лютому побила рекорд із експорту горіхів та яблукПовідомляється, що експорт виріс на 10% у відношенні до січня 2019 року і на третину перевищив показники лютого 2018 року. За два місяці поточного року Україна вже заробила на експорті фруктів, ягід і горіхів 47,4 млн дол. — на 22% більше, ніж роком раніше.

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