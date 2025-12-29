Головна Київ Новини
search button user button menu button

Загиблий та 13 постраждалих: на трасі Київ-Харків маршрутка вилетіла на зустрічну смугу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Загиблий та 13 постраждалих: на трасі Київ-Харків маршрутка вилетіла на зустрічну смугу
Поблизу села Іванків зіткнулися три транспортні засоби: маршрутне таксі Mercedes-Benz та легкові автомобілі Jeep і Volkswagen
фото: Національна поліція України

Трагедія трапилася поблизу села Іванків

Масштабна автотроща сталася на трасі Київ-Харків. У результаті зіткнення трьох автомобілів одна людина загинула, ще понад десяток отримали травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Трагедія трапилася у неділю, 28 грудня, близько 21:10. Поблизу села Іванків зіткнулися три транспортні засоби: маршрутне таксі Mercedes-Benz та легкові автомобілі Jeep і Volkswagen.

Поблизу села Іванків зіткнулися три транспортні засоби: маршрутне таксі Mercedes-Benz та легкові автомобілі Jeep і Volkswagen
Поблизу села Іванків зіткнулися три транспортні засоби: маршрутне таксі Mercedes-Benz та легкові автомобілі Jeep і Volkswagen
фото: Національна поліція України

За попередніми даними правоохоронців, причиною аварії став виїзд на зустрічну смугу.

«Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі марки Mercedes-Benz здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілями Jeep та Volkswagen», – зазначають у поліції.

У ДТП постраждали 13 осіб
У ДТП постраждали 13 осіб
фото: Національна поліція України

Удар був такої сили, що водій автомобіля Jeep загинув на місці події. Керманич маршрутного таксі також отримав тілесні ушкодження.

Загалом у ДТП постраждали 13 осіб: шістьох пасажирів госпіталізовано до медичних закладів, іншим постраждалим медики надають допомогу на місці.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагічної події.

Нагадаємо, на Рожнятівщині перекинувся рейсовий автобус, внаслідок чого одна людина загинула та ще восьмеро постраждали. За даними ДСНС, у салоні перебували 30 пасажирів і 2 водії. Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання.

Читайте також:

Теги: таксі ДТП водій поліція Mercedes

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та лобово зіткнувся з автобусом
Польща: автобус з українцями потрапив в аварію
6 грудня, 23:50
Водій Mitsubishi під час перевірки раптово розпочав рух та травмував поліцейського
У Києві водій влаштував перегони з поліцією та травмував патрульного: кадри затримання
25 грудня, 10:42
Трагедія сталася на вулиці Великій Васильківській
Експрацівник прокуратури Молочний отримав 7,5 років ув'язнення за смертельну ДТП
2 грудня, 23:09
Унаслідок ДТП на столичному Броварському проспекті постраждало п’ятеро осіб
Серйозна ДТП у Києві: рух в обох напрямках від мосту Метро повністю перекрито
9 грудня, 08:54
Поліцейських наразі усунули від виконання службових обов’язків
У Прилуках поліцейський автомобіль збив двох пішоходів, загинула дитина
10 грудня, 14:54
Аварія сталася неподалік села Копилів
На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП: рух у бік Житомира ускладнено
18 грудня, 12:58
Місце ДТП за участі доньки міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара
Донька глави МЗС Словаччини покинула місце аварії до приїзду поліції: батько назвав причину
20 грудня, 12:41
Унаслідок ДТП тяжкі тілесні ушкодження отримали дві неповнолітні дівчини віком 13 та 14 років
ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: суддя отримала підозру
20 грудня, 14:58
На правопорушника складено адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та без посвідчення водія
На Вінниччині за одну ніч чоловік викрав два авто та влаштував на них ДТП
26 грудня, 06:31

Новини

ДТП на Шулявці: за 10 хвилин до комендантської години Skoda влетіла в білборд (фото)
ДТП на Шулявці: за 10 хвилин до комендантської години Skoda влетіла в білборд (фото)
Прибирання снігу у Києві: скільки спецтехніки задіяно
Прибирання снігу у Києві: скільки спецтехніки задіяно
У Києві відновлено теплопостачання для понад 3,5 тисяч будівель, роботи тривають
У Києві відновлено теплопостачання для понад 3,5 тисяч будівель, роботи тривають
Загиблий та 13 постраждалих: на трасі Київ-Харків маршрутка вилетіла на зустрічну смугу
Загиблий та 13 постраждалих: на трасі Київ-Харків маршрутка вилетіла на зустрічну смугу
Пограбування ветерана на протезі: поліція Києва затримала підозрюваного
Пограбування ветерана на протезі: поліція Києва затримала підозрюваного
В Ірпені генератор забрав життя молодої пари – деталі трагедії
В Ірпені генератор забрав життя молодої пари – деталі трагедії

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua