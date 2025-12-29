Загиблий та 13 постраждалих: на трасі Київ-Харків маршрутка вилетіла на зустрічну смугу

Поблизу села Іванків зіткнулися три транспортні засоби: маршрутне таксі Mercedes-Benz та легкові автомобілі Jeep і Volkswagen

Масштабна автотроща сталася на трасі Київ-Харків. У результаті зіткнення трьох автомобілів одна людина загинула, ще понад десяток отримали травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Трагедія трапилася у неділю, 28 грудня, близько 21:10. Поблизу села Іванків зіткнулися три транспортні засоби: маршрутне таксі Mercedes-Benz та легкові автомобілі Jeep і Volkswagen.

Поблизу села Іванків зіткнулися три транспортні засоби: маршрутне таксі Mercedes-Benz та легкові автомобілі Jeep і Volkswagen фото: Національна поліція України

За попередніми даними правоохоронців, причиною аварії став виїзд на зустрічну смугу.

«Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі марки Mercedes-Benz здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілями Jeep та Volkswagen», – зазначають у поліції.

У ДТП постраждали 13 осіб фото: Національна поліція України

Удар був такої сили, що водій автомобіля Jeep загинув на місці події. Керманич маршрутного таксі також отримав тілесні ушкодження.

Загалом у ДТП постраждали 13 осіб: шістьох пасажирів госпіталізовано до медичних закладів, іншим постраждалим медики надають допомогу на місці.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагічної події.

