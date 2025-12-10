У Києві знайдено мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ

У Києві дружина космонавта Леоніда Каденюка Віра знайшла мертвим їхнього 41-річного сина Дмитра. Про це повідомляють джерела «РБК-Україна», передає «Главком».

«41-річного Дмитра Каденюка сьогодні вранці виявила його мати, Віра Каденюк, у квартирі на площі Лесі Українки в столиці. За словами знайомих родини, тіло лежало біля вхідних дверей. На ньому були численні рани, у руці – ніж. Передсмертної записки не знайшли, а характер ушкоджень може свідчити про можливу боротьбу», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство. Обставини трагедії з’ясовуються.

Новина доповнюється...