Посадовця одного зі столичних ШЕУ викрито на розтраті 1,2 млн грн

Поліція Києва викрила посадовця комунального підприємства на розтраті 1,2 млн грн під час закупівель

Поліція Києва викрила посадовця комунального підприємства у зловживанні службовим становищем під час тендерних закупівель. За версією слідства, заступник начальника КП ШЕУ Деснянського району закупив дорожнє огородження за цінами, що суттєво перевищують ринкові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідство встановило, що комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» оголосило тендер на закупівлю конструкцій для бар’єрного дорожнього огородження на вулиці Закревського.

Посадовець уклав договір із компанією-переможницею на поставку понад 600 металевих балок та близько 1 тис. дорожніх стояків. Однак, як з’ясували правоохоронці, вартість обладнання була штучно завищена.

«У договорі ціна однієї балки становила близько 3 тис. грн, тоді як її ринкова вартість на той момент була вдвічі меншою. У результаті комунальне підприємство перерахувало підряднику близько 5 млн грн бюджетних коштів, з яких понад 1,2 млн грн – це необґрунтована переплата», – зазначають у поліції.

Такі дії посадовця завдали збитків територіальній громаді столиці у великих розмірах. Слідчі повідомили правопорушникові про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Києві судитимуть начальника правління «Київзеленбуду», який відремонтував парк в Оболонському районі зі збитком для столичного бюджету у 2,1 млн грн. Чергову схему розтрати бюджетних коштів було викрито наприкінці минулого року. Досудове розслідування встановило, що між комунальним об’єднанням «Київзеленбуд» та приватним товариством було укладено договір щодо капітального ремонту у парку навколо озер Йорданське та Кирилівське на загальну суму понад 9 млн грн.

Також за розтрату близько мільйона гривень з бюджету столиці на реставрації парку «Позняки» повідомилено про підозру двом посадовцям «Київзеленбуду». За матеріалами справи, у 2024 році комунальним обʼєднанням «Київзеленбуд» було оголошено тендер на «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку «Позняки» у Дарницькому районі столиці. Переможцем закупівлі стала фірма-підрядник із ціновою пропозицією майже 3,4 млн грн.