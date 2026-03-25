Головна Київ Новини
search button user button menu button

Посадовця одного зі столичних ШЕУ викрито на розтраті 1,2 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Посадовця одного зі столичних ШЕУ викрито на розтраті 1,2 млн грн
Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років
фото: поліція Києва

Поліція Києва викрила посадовця комунального підприємства на розтраті 1,2 млн грн під час закупівель

Поліція Києва викрила посадовця комунального підприємства у зловживанні службовим становищем під час тендерних закупівель. За версією слідства, заступник начальника КП ШЕУ Деснянського району закупив дорожнє огородження за цінами, що суттєво перевищують ринкові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідство встановило, що комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» оголосило тендер на закупівлю конструкцій для бар’єрного дорожнього огородження на вулиці Закревського.

Посадовець уклав договір із компанією-переможницею на поставку понад 600 металевих балок та близько 1 тис. дорожніх стояків. Однак, як з’ясували правоохоронці, вартість обладнання була штучно завищена.

«У договорі ціна однієї балки становила близько 3 тис. грн, тоді як її ринкова вартість на той момент була вдвічі меншою. У результаті комунальне підприємство перерахувало підряднику близько 5 млн грн бюджетних коштів, з яких понад 1,2 млн грн – це необґрунтована переплата», – зазначають у поліції.

Такі дії посадовця завдали збитків територіальній громаді столиці у великих розмірах. Слідчі повідомили правопорушникові про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Києві судитимуть начальника правління «Київзеленбуду», який відремонтував парк в Оболонському районі зі збитком для столичного бюджету у 2,1 млн грн. Чергову схему розтрати бюджетних коштів було викрито наприкінці минулого року. Досудове розслідування встановило, що між комунальним об’єднанням «Київзеленбуд» та приватним товариством було укладено договір щодо капітального ремонту у парку навколо озер Йорданське та Кирилівське на загальну суму понад 9 млн грн.

Також за розтрату близько мільйона гривень з бюджету столиці на реставрації парку «Позняки» повідомилено про підозру двом посадовцям «Київзеленбуду». За матеріалами справи, у 2024 році комунальним обʼєднанням «Київзеленбуд» було оголошено тендер на «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку «Позняки» у Дарницькому районі столиці. Переможцем закупівлі стала фірма-підрядник із ціновою пропозицією майже 3,4 млн грн.

Читайте також:

Теги: поліція слідство тендер столиця Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад 30 європейських парламентарів відвідали постраждалу ТЕЦ у Києві
Іноземні делегати на власні очі побачили наслідки атак по ТЕЦ у Києві
25 лютого, 23:55
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві на вихідних 28 лютого – 1 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
28 лютого, 07:02
У Києві і областях оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві і областях оголошено відбій повітряної тривоги
12 березня, 13:50
Комунальники ремонтуватимуть аварійні ділянки дорожнього покриття
5 березня у Подільському районі буде обмежено рух (перелік вулиць)
4 березня, 17:05
Наслідки атаки на Київ. 6 червня, 2025 р.
Росія атакувала Київ ракетами та дронами: наслідки (оновлено)
7 березня, 07:29
Гречка у мережі супермаркетів «Сільпо»
Ціни на гречку у Києві зросли: огляд із супермаркетів
11 березня, 13:37
Засуджений до довічного ув'язнення за вбивство Максима Матерухіна на станції фунікулера Артем Косов під час засідання апеляційного суду. Київ, 11 березня 2026 року
Убивство підлітка на фунікулері. Відбулося друге засідання апеляції на вирок Косову
12 березня, 09:23
Фігурантці інкримінують порушення за двома статтями Кримінального кодексу України: домашнє насильство та катування
Замикала в туалеті та била шнуром: за катування сина киянка постане перед судом
19 березня, 18:15
За матеріалами справи, організатором схеми є 62-річний директор інституту
$5 тис. за відстрочку: у Києві СБУ викрила схему бронювання у держінституті
20 березня, 15:34

Новини

У Голосіївському районі під час руху загорівся автомобіль Chevrolet (фото)
У Голосіївському районі під час руху загорівся автомобіль Chevrolet (фото)
Насильство над п'ятирічною дитиною: справу 42-річного чоловіка передано до суду
Насильство над п'ятирічною дитиною: справу 42-річного чоловіка передано до суду
Безплатні екскурсії Києвом: куди піти на прогулянку цими вихідними (розклад)
Безплатні екскурсії Києвом: куди піти на прогулянку цими вихідними (розклад)
Посадовця одного зі столичних ШЕУ викрито на розтраті 1,2 млн грн
Посадовця одного зі столичних ШЕУ викрито на розтраті 1,2 млн грн
На столичній Оболоні родина забила квартиру сміттям і оселилася у загальному коридорі (відео)
На столичній Оболоні родина забила квартиру сміттям і оселилася у загальному коридорі (відео)
Обмеження руху в Києві 25 березня: де сьогодні працюватимуть дорожники (список адрес)
Обмеження руху в Києві 25 березня: де сьогодні працюватимуть дорожники (список адрес)

Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

Прес-релізи

Головна бізнес-подія весни. Все, що треба знати про Business Wisdom Summit 2026
Головна бізнес-подія весни. Все, що треба знати про Business Wisdom Summit 2026
25 березня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua