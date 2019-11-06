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    Теплий листопад сприяє ярмаркам у Києві: де купити продукти за доступними цінами

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    Теплий листопад сприяє ярмаркам у Києві: де купити продукти за доступними цінами

    Сьогодні ярмарки відбудуться у шести районах столиці

    У середу, 6 листопада, у Києві пройдуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

    Отже, сьогодні ярмарки відбудуться:

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Анни Ахматової, 31;
    • у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака) ;
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

    Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.

    До слова, президенту України Володимиру Зеленському запропонували створити спеціальний орган, який буде контролювати ціни на продукти. Відповідна петиція зареєстрована на сайті президента.

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