Аварія на атракціоні у Києві: рятувальники дістали тіло хлопця (відео)

Інформація про нещасний випадок у Києві надійшла до поліції вчора, близько 14:00

Сьогодні зранку у Києві продовжилися пошуки 20-річного хлопця, який впав у Дніпро з атракціону через обрив троса. Поліція та рятувальники ДСНС обстежили значну площу дна та водної поверхні. Про це повідомила пресслужба ГУНП у Києві.

«Працівники поліції спільно з рятувальниками ДСНС сьогодні вранці продовжили пошуки 20-річного хлопця, який вчора, перебуваючи на атракціоні через Дніпро, упав у воду внаслідок обриву троса», – йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що з Дніпра рятувальники дістали тіло чоловіка, яке перебував в 30 м від берега. Це може бути хлопець, який вчора впав внаслідок обриву канатної дороги біля Пішохідного мосту. Чекаємо на офіційне підтвердження.

Рятувальники знайшли тіло хлопця, який учора впав у Дніпро через обрив канатної дороги біля Пішохідного мосту в Києві pic.twitter.com/Hq6s8EZY3N — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 22, 2024

Нагадаємо, інформація про нещасний випадок у Києві надійшла до поліції вчора, близько 14:00. Пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС, тривала близько семи годин.

Обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро у Києві, - місцеві паблики



У той момент на ньому була людина. pic.twitter.com/kbddQjUOnE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 21, 2024

За цей час було обстежено водолазами 8000 кв. м дна, а також 12 000 м. кв за допомогою ехолота. «Учора, з настанням сутінок, пошукова операція була припинена. Наразі пошукові заходи продовжено», – вказали у поліції.

За інформацією Національної поліції, після проведеного опитування на місці події вдалось зʼясувати, що під час обриву тросу на атракціоні перебував хлопець, віком орієнтовно до 30 років.