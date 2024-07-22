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Аварія на атракціоні у Києві: рятувальники дістали тіло хлопця (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Аварія на атракціоні у Києві: рятувальники дістали тіло хлопця (відео)
У центрі Києва обірвався тролей через річку Дніпро
фото: пресслужба поліції

Інформація про нещасний випадок у Києві надійшла до поліції вчора, близько 14:00

Сьогодні зранку у Києві продовжилися пошуки 20-річного хлопця, який впав у Дніпро з атракціону через обрив троса. Поліція та рятувальники ДСНС обстежили значну площу дна та водної поверхні. Про це повідомила пресслужба ГУНП у Києві.

«Працівники поліції спільно з рятувальниками ДСНС сьогодні вранці продовжили пошуки 20-річного хлопця, який вчора, перебуваючи на атракціоні через Дніпро, упав у воду внаслідок обриву троса», – йдеться у повідомленні. 

Згодом стало відомо, що з Дніпра рятувальники дістали тіло чоловіка, яке перебував в 30 м від берега. Це може бути хлопець, який вчора впав внаслідок обриву канатної дороги біля Пішохідного мосту. Чекаємо на офіційне підтвердження.

Нагадаємо, інформація про нещасний випадок у Києві надійшла до поліції вчора, близько 14:00. Пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС, тривала близько семи годин.

За цей час було обстежено водолазами 8000 кв. м дна, а також 12 000 м. кв за допомогою ехолота. «Учора, з настанням сутінок, пошукова операція була припинена. Наразі пошукові заходи продовжено»,  – вказали у поліції.

За інформацією Національної поліції, після проведеного опитування на місці події вдалось зʼясувати, що під час обриву тросу на атракціоні перебував хлопець, віком орієнтовно до 30 років.

Теги: атракціон Київ

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